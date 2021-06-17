الإمارات تشارك في مؤتمر لدعم الجيش اللبناني

شاركت دولة الإمارات في المؤتمر الدولي الافتراضي لدعم ‫الجيش اللبناني برعاية الجمهورية الفرنسية ، وحضره عدد من وزراء الدفاع ورؤساء أركان وممثلي من 20 دولة تضامناً مع الشعب اللبناني الذي يمر بظروف استثنائية صعبة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام؛ فقد أكد وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد البواردي، خلال مشاركته في الفعاليات عبر الاتصال المرئي، دعم وتشجيع دولة الامارات الجهود الفرنسية المبذولة لدعم وتعزيز أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، خاصة تجاه جمهورية لبنان الشقيق، معرباً عن أمله في أن ينجح المؤتمر بتحقيق أهدافه لما فيه من دعم ومؤازرة للأشقاء في لبنان.

وقال إن "الظروف التي يمرّ بها الشعب اللبناني حاليا هي ظروف استثنائية تتطلب تضافر جهود الجميع، مؤكدا أن استقرار الجيش اللبناني وتوفير احتياجات الدعم الاساسية ضرورية لاستقرار وأمن المجتمع اللبناني، وأن دولة الإمارات تتابع الوضع في لبنان بقلق، وتتطلع إلى أمنه واستقراره وازدهاره، وتجاوز هذه المرحلة لتعود الحياة في لبنان لشكلها الطبيعي".



يذكر أن المواقف الإماراتية تجاه لبنان في كافة الظروف هي مواقف ثابتة في سجل العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بداية من المساهمة في قوات الردع العربية عام 1976 ومشروع الإمارات لدعم وإعمار لبنان في عام 2006 ومشروع إزالة ونزع الألغام والقنابل العنقودية في جنوب لبنان.

كما قدّمت دولة الإمارات في إطار الاستجابة العاجلة للتصدي لجائحة "كوفيد-19" مساعدات طبية للبنان، إضافة إلى بناء مستشفى ميداني في بيروت لعلاج مصابي كورونا وهذا نابع من مبادئ الدولة الدائم إلى مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة.