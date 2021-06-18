بدون لحوم .. طريقة عمل فتة باذنجان بأسهل الخطوات

تعتبر الفتة من الأطباق الشهية و المتنوعة التي يمكنك تقديمها بأكثر من طريقة و مذاق مختلف، فهناك وصفات و طرق متعددة لتقديم طبق الفتة في المنزل بدلا من شرائه من المطاعم، فقدم العديد من خبراء الطبخ و الشيفات طرق جديدة لعمل الفتة .

فتة باذنجان من الأطباق الإقتصادية و الشهية التي يمكنك تجديد سفرتك من خلال تقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات و بمذاق شهي لا يقاوم، فقدمت الشيف مروة مهنى مقدمة برنامج طعم ولون على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل فتة باذنجان في المنزل.

مقادير فتة باذنجان



خبز شامى محمص للوجه

500 جرام زبادى يونانى

7 ملعقة كبيرة طحينة

عصير 3 ليمونة

2 فص ثوم مفروم

لخليط الباذنجان

زيت زيتون

بصلة مفرومة

250 جرام باذنجان مكعبات محمر

2 ملعقة كمون

ملعقة بابريكا

2 ملعقة كزبرة جافة

ملح وفلفل أسود

500 جرام لحمة مفرومة

للتزيين:

زبيب أسود صنوبر

أوراق نعناع



طريقة تحضير فتة باذنجان



- يخلط الزبادي والطحينة وعصير الليمون والثوم.

- ثم يرفعوا على حمام مائي مع استمرار التحريك، حتى الحصول على قوام كريمي.

- على النار، تشوح البصلة في الزيت مع ملح وفلفل.

- يضاف الباذنجان والكمون والبابريكا والكزبرة ويشوحوا، ثم تضاف اللحمة المفرومة وتترك على النار حتى تمام الطهي.

- في طبق التقديم، يوضع الخبز فوقه خليط الباذنجان ثم صوص الزبادي.

- يزين الطبق بالزبيب والصنوبر وأوراق النعناع