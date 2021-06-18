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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هيئة بريطانية تحذر المستثمرين في العملات الرقمية: استعدوا لخسارة أموالكم

ارشيفية
ارشيفية

حذرت هيئة رقابة مالية بريطانية أمس الخميس، الأشخاص الذين يستثمرون في العملات الرقمية المشفرة مثل بيتكوين، بأن يكونوا على استعداد لخسارة كل أموالهم، كاشفة عن تزايد الاهتمام بهذه الأصول المتقلبة.

 

وقالت "سلطة السلوك المالي" (إف سي آيه)، الجهة الوحيدة المخولة حق تنظيم الخدمات المالية داخل المملكة المتحدة، إن 2,3 مليون بريطاني يحوزون عملات مشفرة مقابل 1,9 مليون العام الماضي.

في الوقت نفسه، اعتبر 38% من المتداولين بالعملات الرقمية هذه الأصول بمثابة مقامرة، بانخفاض عن 47% العام الماضي، بينما تتزايد أعداد من يرونها "إما مكملا أو بديلا للاستثمارات السائدة"، وفق ما قالته الهيئة في بيان.


وأشار شيلدون ميلز المدير التنفيذي لقسم المستهلكين والمنافسة في الهيئة: "يسلط البحث الضوء على الاهتمام المتزايد بالأصول المشفرة بين العملاء في المملكة المتحدة".

لكنه حذر من أنه "إذا استثمر المستهلكون لهذه الأنواع من المنتجات، فينبغي أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم".

وشهدت العملة المشفرة الرئيسية بيتكوين تقلبات هائلة خلال العام الماضي. فقد بدأت بالارتفاع عام 2019 ووصلت قيمتها في كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى 20 ألف دولار، لتتابع مسيرة الارتفاع إلى 65 ألف دولار في نيسان/أبريل، ومنذ ذلك الحين عادت عملة بيتكوين إلى التراجع حيث يتم التداول بها الآن عند 40 ألف دولار.

وأشارت سوزانا ستريتر كبيرة محللي الأسواق في مؤسسة "هارغريفز لانسدون"، إلى أن "هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة في حالة تأهب، حيث تتنبه لخطر جديد بعد أن أظهرت أبحاثها أن عدد الأشخاص الذين يمتلكون أصولا مشفرة ارتفع بأكثر من الخمس في عام واحد فقط".

وأضافت: "التقلبات والانعطافات في عالم العملات المشفرة لم تنته بعد، ومن المتوقع حدوث تقلبات جديدة في القيمة".

أسعار بيتكوين بيتكوين مقابل الدولار عملات مشفرة

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