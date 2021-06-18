الأمم المتحدة تدرج الحوثيين وجيش ميانمار على لائحة الدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال

قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش، إدراج جماعة الحوثيين على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال.

وقالت الأمم المتحدة إن جماعة الحوثيين تلت وشوهت 250 طفلا يمنيا، وفقا لقناة "العربية".

كما أدرجت الأمم المتحدة جيش ميانمار على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال.

وكانت الحكومة اليمنية حذرت في وقت سابق من المخاطر الكارثية لإقامة ميليشيا الحوثي في مئات المعسكرات في ‎صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها تحت غطاء "المراكز الصيفية"، وتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال.

من جانبه، حمّل المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، ميليشيا الحوثي مسؤولية فشل الجهود الرامية لإحلال السلام ووقف إراقة الدم في اليمن.

فيما قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكنزي، أن "واشنطن تعمل مع السعودية عن كثب لمواجهة الهجمات الحوثية".

وشدد على أن "الحوثيين لا يريدون الجلوس إلى طاولة المفاوضات"، وأنهم "يسعون للسيطرة على مأرب قبل الانخراط في أي عملية تفاوضية".



وأشار ماكنزي إلى أن الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار يمثل ضرورة أساسية للتخفيف من المعاناة الإنسانية.

واتهم ماكنزي، إيران بأنها "غير مهتمة بتحقيق السلام في اليمن على الإطلاق، ولا بالأوضاع الإنسانية في البلاد"، مضيفا أن طهران "تزود الحوثيين بالسلاح وترى أن مصلحتها في استمرار الحرب".