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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الأخبار الفنية

أخبار الفن| تميم يونس يرد على طليقته بعد اتهامه بـ اغتصابها.. وفاة الفنان سيد مصطفى

تميم يونس وطليقته
تميم يونس وطليقته

نشر قسم الفن، عددًا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في السطور التالية:

 

تميم يونس متهم بـ اغتصاب طليقته.. المخرج يرد وسمية الخشاب تهاجمه

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية بعد خروج طليقة المخرج تميم يونس، عبر حسابها الشخصي بتطبيق إنستجرام، وكشفها عن تعرضها لـ الأغتصاب الزوجي، ما جعله يتصدر مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل….

 

تعليق جديد.. تميم يونس يكشف حقيقة اغتصاب طليقته

نشر المخرج تميم يونس، مقطع فيديو جديد، من خلال خاصية ستوري بتطبيق انستجرام، أضاف فيه تعليقًا جديدًا على تصريحات طليقته (ندى عادل) التي اتهمته بـ الاغتصاب الزوجي، بعدما نشرت فيديو لها عبر نفس التطبيق.

وقال تميم يونس في مقطع الفيديو: «شكرا جدا على الدعم اللي أنا مش مستوعبه بصراحة، بالنسبة للناس اللي عايزاني أطلع أتكلم على واحدة كانت مراتي فده مش هيحصل، أنا مبعملش كده، أمي مش مربياني على كده، والموضوع ده اتقفل لحد ما يتفتح بالقانون، غير كده الموضوع مقفول».

 

وفاة الفنان سيد مصطفى عن عمر 65 عامًا

أعلن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة الفنان سيد مصطفى، صباح اليوم السبت 19 يونيو، عن عمر ناهز 65 عامًا.

ولم يكشف منير مكرم، عبر صفحته على فيسبوك، أي تفاصيل حول تشييع جنازة الفنان سيد مصطفى، أو أسباب الوفاة، واكتفى بنشر صورة الراحل، وعلق عليها قائلًا: «الدوام لله.. سيد مصطفى». 

 

تشييع جثمان الفنان سيد مصطفى بمقابر الأسرة بـ السيدة عائشة

كشف الفنان منير مكرم -عضو نقابة المهن التمثيلية- في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن جثمان الفنان الراحل سيد مصطفى، تم تشييعه إلى مقابر الأسرة في السيدة عائشة، فور الإنتهاء من إجراءات الدفن وتغسيل الجثمان.

 

كان سيد مصطفى، رحل عن عالمنا في السادسة من صباح اليوم السبت، بعد أزمة تنفسية مفاجأة ولم تتمكن الإسعاف من انقاذه، فصعدت الروح إلى بارئها قبل وصول سيارة الإسعاف، وعلى الفور تم الإنتهاء من تغسيل الفنان الراحل، وتشييع جثمانه إلى مقابر الأسرة بمنطقة السيدة عائشة. 

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