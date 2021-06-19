أخبار الفن| تميم يونس يرد على طليقته بعد اتهامه بـ اغتصابها.. وفاة الفنان سيد مصطفى

نشرة الأخبار الفنية

نشر قسم الفن، عددًا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في السطور التالية:

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية بعد خروج طليقة المخرج تميم يونس، عبر حسابها الشخصي بتطبيق إنستجرام، وكشفها عن تعرضها لـ الأغتصاب الزوجي، ما جعله يتصدر مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل….

نشر المخرج تميم يونس، مقطع فيديو جديد، من خلال خاصية ستوري بتطبيق انستجرام، أضاف فيه تعليقًا جديدًا على تصريحات طليقته (ندى عادل) التي اتهمته بـ الاغتصاب الزوجي، بعدما نشرت فيديو لها عبر نفس التطبيق.

وقال تميم يونس في مقطع الفيديو: «شكرا جدا على الدعم اللي أنا مش مستوعبه بصراحة، بالنسبة للناس اللي عايزاني أطلع أتكلم على واحدة كانت مراتي فده مش هيحصل، أنا مبعملش كده، أمي مش مربياني على كده، والموضوع ده اتقفل لحد ما يتفتح بالقانون، غير كده الموضوع مقفول».

أعلن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة الفنان سيد مصطفى، صباح اليوم السبت 19 يونيو، عن عمر ناهز 65 عامًا.

ولم يكشف منير مكرم، عبر صفحته على فيسبوك، أي تفاصيل حول تشييع جنازة الفنان سيد مصطفى، أو أسباب الوفاة، واكتفى بنشر صورة الراحل، وعلق عليها قائلًا: «الدوام لله.. سيد مصطفى».

كشف الفنان منير مكرم -عضو نقابة المهن التمثيلية- في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن جثمان الفنان الراحل سيد مصطفى، تم تشييعه إلى مقابر الأسرة في السيدة عائشة، فور الإنتهاء من إجراءات الدفن وتغسيل الجثمان.

كان سيد مصطفى، رحل عن عالمنا في السادسة من صباح اليوم السبت، بعد أزمة تنفسية مفاجأة ولم تتمكن الإسعاف من انقاذه، فصعدت الروح إلى بارئها قبل وصول سيارة الإسعاف، وعلى الفور تم الإنتهاء من تغسيل الفنان الراحل، وتشييع جثمانه إلى مقابر الأسرة بمنطقة السيدة عائشة.