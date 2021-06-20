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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 649 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

توريد القمح
توريد القمح

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن الانتهاء من حصاد محصول القمح لهذا العام 2021 وما زال التوريد مستمرا، حتى نهاية الموسم، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردى، حتى اليوم 648520 طن و699 كيلو قمح، لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 103 أطنان و823 كيلو.

وأضاف محافظ الشرقية أن صوامع وشون المحافظة ما زالت تفتح أبوابها يومياً لإستقبال القمح، مكثفة جهودها لإنجاح موسم حصاد القمح 2021، والذي بدأ من منتصف أبريل الماضي وانتهى في مطلع الشهر الجاري بمساحة مزروعة بلغت 408 آلاف و898 فدان وتم الانتهاء من حصاد المساحات المستهدفة بمؤشرات حصاد مبهرة.

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وناشد المحافظ الجهات المسوقة للقمح سواء البنك الزراعي وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث مشاكل والحفاظ على المحصول من الإهدار والتلف، مؤكداً أن الفترة القادمة حاسمة لإعلان إجمالي ما تم توريده هذا العام من محصول القمح لتتصدر محافظة الشرقية كعادتها المركز الأول على مستوي الجمهورية سواء من الزراعة أو الحصاد أو توريد أطنان القمح.

وتابع ممدوح غراب مع وكيلي وزارتي الزراعة والتموين سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 47 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية حتي نهاية الموسم.

وعلي جانب آخر، أشاد محافظ الشرقية بدور القائمين علي إدارة برنامج مشروعك واهتمامهم بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج " مشروعك" وتوفير آليات جاذبة لهم والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أهمية برنامج " مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ودفع عجلة التنمية بالمحافظة .

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة .

 وأوضح العربي الشبراوي مدير مشروعك بديوان عام المحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع "تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع أرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا وغيرها.

وأشار إلى أن عدد المشروعات التي تم التقدم اليها خلال الـ ٧ سنوات الماضية  ٢٠٧٩٠ مشروع  وتم تنفيذ ١٤٧٨٩ مشروع  بتكلفة  ٢ مليار و ٢٧٣ مليون و١١٦  ألف جنيه لتوفر   ٤٧١٩٥ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة. 

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثان، في المركز الأول  بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٣٨٩ مشروع  بقيمة ٢٧١ مليون و ٢٩٦ ألف و ٤٠٠ جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى  ٦٨٥ مشروع  بقيمة ٢٦٧ مليون و ٤٥٩ ألف و ٢٥٠ جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ١٨٥٧ مشروع بقيمة ٢٥٥ مليون و٢٦٧ ألف جنيه.

توريد القمح محصول صوامع الشرقية حصاد قمح

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