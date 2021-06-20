قصة سيارة عزت أبو عوف التي غيرت مجرى حياة أحمد حلمي في مطب صناعي .. صور

" تقوقز القوقاز متقوقزا " لم يكن بالسهل أبدًا أن يتقبل المشاهد أي لون كوميدي في السينما الحديثة، بعد رؤيته لعصر الكوميديا الذهبي الذي احتوى على عمالقة الفن مثل " إسماعيل يس، و عبد السلام النابلسي ومدرسة المبدع نجيب الريحاني " ولكن بعبقرية و خفة ظل الفنان أحمد حلمي استطاع أن يجذب إليه قاعدة جماهيرية عريضة و خلق مدرسة جديدة لفن الكوميديا يصبح فيها هو المعلم لكثير من الأجيال التي تحذو حذوه.

فيلم مطب صناعي

" حب ما تفعل حتى تفعل ما تحب " دائمًا ما تكمن خلف الأعمال التي يقدمها الفنان أحمد حلمي، رسالة هادفة يريد ايصالها بشكل طريف خفيف الظل على قلوب الجماهير، كنا هي رسالة فيلمه " مطب صناعي " الذي تعتمد قصته على الإيمان بالصدفة والمصادفة، وعدم اليأس وفقد الأمل، لأنه من الممكن بعد حدوث صدفة تلو الأخرى يتغير الحال إلى حال، مثلما حدث معه عندما تحول من شاب بسيط فقير، إلى رجل أعمال ثري يمتلك مشروع أحلامه و أيضًا فتاة أحلامه التي لم تكن في حسبانه ونشأت قصة حبهما عن طريق الصدفة الخالصة.

فيلم مطب صناعي

فدارت أحداث فيلم " مطب صناعي " حول الشاب ميمي الذي جسد شخصيته الفنان أحمد حلمي كان يعيش في بلدته بالإسماعيلية يحلم بأن يصبح من الأغنياء، ويرى أنه لن يتحقق حلمه إلا بسفره إلى العاصمة القاهرة، عن طريق الصدفة يتعرف على رجل الأعمال الثري فاروق " عزت أبو عوف " و مساعدته مي " نور اللبنانية " يثق به فاروق ثقة عمياء ويأتمنه على بيته وطفلته الصغيرة زينة " منة عرفة " نشأت بينه وبين مي قصة حب، وعندما حدثت لفاروق أزمة أدت إلى دخوله في غيبوبة، أنقذه ميمي من الإفلاس إلى أن عاد إلى الحياة مرة أخرى، وشارك ميمي في مشروعه ليصبح حينها من الأثرياء.

فيلم مطب صناعي

وكانت هناك بطلة رئيسية في أحداث هذا الفيلم شاركت الفنان عزت أبو عوف مشاهده، وهي السيارة الفارهة التي أنتجتها شركة صناعة السيارات البريطانية جاجوار JAGUAR، الشهيرة بصناعة السيارات الفارهة ذات رفاهية مترفة، حيث تعد هذه الشركة من إحدى الشركات ذات التاريخ الصناعي العريق الذي تخصص في صناعة الدراجات النارية في بداياتها.

فيلم مطب صناعي

كانت قد تأسست شركة صناعة السيارات البريطانية جاجوار JAGUAR، على يد أحد أبرز صانعي الدراجات النارية والذي يدعى ويليام ليونز، في العام 1922، ولكن أول إصدار من هذه الدراجات خرج إلى النور وهو يحمل شعار JAGUAR في العام 1935، وظلت تتخصص في هذه الصناعة إلى أن اتجهت إلى إصدار السيارات الفارهة في خمسينيات القرن الماضي.

JAGUAR X TYPE

وظهرت السيارة جاجوار خلال أحداث فيلم " مطب صناعي " من الطراز JAGUAR X TYPE، وهي سيارة مدمجة، تتسم بمحركها الأمامي وبقوة الدفع الرباعية، وتم تصنيع هذا الطراز بداية من العام 2001، وحتى العام 2011، بهيكل خارجي واحد لا يختلف به سوى بعض التغييرات الطفيفة.

JAGUAR X TYPE

واستقل الفنان عزت أبو عوف السيارة JAGUAR X TYBE خلال أحداث الفيلم، موديل عام 2005، الذي زود بعدة خيارات من المحركات، جميعها تتكون من 6 أسطوانات، أولها بسعة 2.0 لتر، والثاني بسعة 2.5 لتر، والثالث بسعة 3.0 لتر، جميعها تتصل بنوعين من نواقل الحركة أولها أوتوماتيكي الأداء من 5 سرعات، والثاني يدوي الأداء من 6 سرعات.

فيلم مطب صناعي

جدير بالذكر أن فيلم مطب صناعي بطولة كلًا من " عزت أبو عوف، أحمد حلمي، نور اللبنانية، أحمد راتب، أحمد سعيد عبد الغني، محمد متولي، علاء زينهم، منة عرفة، سامي مغاوري، أحمد عقل، رضا حامد، سعيد طرابيك، أحمد دياب " ومن تأليف طارق الأمير، و إخراج وائل إحسان، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 20 ديسمبر من العام 2006.