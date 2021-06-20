الدولة تتجه نحو ترخيص التوك توك.. متحدث الحكومة يوضح التفاصيل

كشف السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرار الحكومة بشأن دخول "التوك توك" ضمن مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.



وقال سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، إن التوك توك أصبح واقعا في الشارع المصري، يوجد 2ونصف مليون توك توك في عموم الجمهورية، متابعا أن 10% من هذا الرقم مسجل لدى الدولة.



وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه نريد أن يكون لدينا حصر كامل وتراخيص لكل التكاتك لمنع الجريمة وخاصة التوك توك وسيلة لعمل بعض الجرائم، لافتا إلى أن هناك فوائد واسعة من التقنين، سواء للمجتمع، أو لصاحب "التوك توك" نفسه، الذي سيتم التأمين عليه، وسيكون له معاش.



وتابع المتحدث، أن وزارة الداخلية تتولى دراسة المدة المقترحة للانتهاء من ترخيص جميع مركبات "التوك توك" الموجودة حاليًا، حسب الطاقة الاستيعابية للوحدات المرورية، مع إمكانية تخصيص ساحات لأعمال الفحص، وإعطاء التراخيص خاصة بمركبات "التوك توك" لتيسير الإجراءات.



وأكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم تحديد مبلغ مقطوع لترخيص التوك توك، مشيرا إلى أنه سيتم مصادرة التوك توك حال انتهاء المدة التي تحددها الداخلية.

وفي السياق أشار السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن المبادرة الجديدة تتضمن تأمين اجتماعي على سائقي التوك توك، مؤكدا أنه الداخلية ستحدد الفترة الزمنية لترخيص التوك توك بكل محافظات الجمهورية.





فيما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لبحث إجراءات تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" وتشجيع أصحابها على الترخيص، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي الإدارة العامة للمرور والجهات المعنية.

