بعد وفاته.. إيمان العاصي توجه رسالة مؤثرة لوالدها في عيد الأب

وجهت الفنانة إيمان العاصي رسالة مؤثرة لـ والدها الراحل عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك تزامنا مع عيد الأب الذي يوافق، غدا الإثنين 21 يونيو الجاري.

ونشرت إيمان العاصي صورة برفقة والدها وعائلتها عبر حسابها وعلقت عليها قائلة: "بحبك أوي يا بابا"، فيما علقت الفنانة دينا فؤاد على الصورة قائلة: "ربنا يرحمه ويصبرك يارب".

ونشرت الفنانة إيمان العاصي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة والدها الذي توفي يوم الأربعاء الماضي .

وودعت إيمان العاصي والدها قائلة “ الله يرحمك يا نور عيني الله يرحمك يا حبيب قلبي يا اغلي حاجه عندي وحشتني قوي، اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار. اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً. اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته. اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب. اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته. اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين. اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقاً. اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار. اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة. اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها. اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور”.



وحرص مجموعة من الفنانين على التواجد مع الفنانة إيمان العاصي خلال دفن والدها بمقابر العائلة بمدينة 15 مايو، ومنهم دينا فؤاد، أحمد صلاح حسني، وعزوز عادل والمؤلف محمد سيد بشير.

كان الفنان أحمد طلعت قد كشف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” ، عن وفاة والد الفنانة إيمان العاصي.

وعلق أحمد طلعت قائلاً : “ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، والد إيمان العاصي فى ذمة الله ربنا يرحمه ويغفر له ويصبركم ”