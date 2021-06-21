سفيان رحيمي يعترف بوجود مفاوضات مع الأهلي

أكد مراسل "أون تايم سبورتس" الرياضية، بأن اللاعب المغربي سفيان رحيمي في أعترف بوجود مفاضات من أجل الانضمام لـ الأهلي خلال تواجده مع بعثة فريقالرجاء المتواجدة في القاهرة لمواجهة بيراميدز.

وقال مراسل "أون سبورتس": "جمعني حديث بـ سفيان رحيمي بمقر الإقامة قبل لحظات من تحرك البعثة إلى مطار القاهرة".

وأضاف: "سألته عن مفاوضات الأهلي لضمه، وأكد اللاعب لي بشكل شخصي أن هناك مفاوضات بالفعل، وأنه يتمنى اللعب لـ الأهلي والتواجد في مصر".

ورفضت جماهير نادي الرجاء المغربي، رحيل سفيان رحيمي نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد اهتمام العديد من الأندية بضمه، على رأسهم النادي الأهلي المصري.

انفراااد 🔥 تصريحات خاصة من سفيان رحيمي بشأن مفاوضاته مع الأهلي، وحقيقة انتقال "مالانجو" للزمالك .. وكابتن أحمد شوبير يوجه التحيه للمراسل👏👏#ملعب_ONTime #ONTime_Sports pic.twitter.com/WmOHukzajD — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 21, 2021

وذكر موقع “ لو 360 سبورت” المغربي، أن سفيان رحيمي تلقى عروضا مغرية، سواء عربية أو أجنبية، للرحيل عن الرجاء المغربي، مما جعل جماهير الفريق تضع يدها على قلوبها، خشية فقدان فريقها واحدا من ألمع عناصرها.

وأضاف الموقع المغربي، أن جماهير الرجاء عبرت عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، عن رفضها الشديدن التخلي عن سفيان رحيمي، موجهة رسالة شديدة اللجهة لـ سفيان الأندلسي رئيس النادي، مفادها أنه لا ينبغي التفريط في ركائز الفريق، خاصة، وأنه مرشحا بقوة للعودة إلى المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم.

وأشار الموقع المغربي إلى أن جماهير الرجاء طالبت مجلس الإدارة بتعزيز الفريق بلاعبين جدد، على غرار الأندية الكبرى، للمنافسة بقوة على الألقاب، الموسم المقبل.

في نفس السياق، كشف الإعلامي أحمد شوبير، الخميس الماضي، حقيقة اقتراب سفيان رحيمي، من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح أحمد شوبير، أن سفيان رحيمي ضمن حسابات النادي الأهلي، لكن الأهلي لم يدخل في مفاوضات رسمية حتى الآن.

وشارك سفيان رحيمي مع الرجاء المغربي في 19 مباراة في الدوري المغربي هذا الموسم، سجل خلالهما 8 أهداف وصنع مثلهما.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ سفيان رحيمي، مليون و 300 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.