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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الخارجية الفلسطينية": على إدارة بايدن سرعة التحرك لحماية حقوق الشعب الفلسطيني

صدى البلد

 طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بسرعة التحرك لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن عدم التحرك سيؤدي إلى تفاقم الوضع على الأرض، ويضاعف من المعاناة .

ورحبت الخارجية الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم /الاثنين/ - بالمطالبات العالمية لإدارة بايدن بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي العنصري، معربة عن أملها بمواصلة الضغط على الإدارة الأمريكية الحالية، كون الضغط هو الأسلوب الوحيد الذي يلعب دورا محوريا في عملية صنع القرار الأمريكي .

وأشارت إلى أنها تتابع باهتمام بالغ حملات التوقيع واستطلاعات الرأي الخاصة بالقضية الفلسطينية وعدالتها؛ والتي تطالب بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، ونيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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