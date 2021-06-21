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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اصطدام قطار بأتوبيس في حلوان.. صور

الاتوبيس
الاتوبيس

اصطدم قطار بأتوبيس فى منطقة حلوان، وسط أنباء عن وقوع وفيات وإصابات نتيجة الحادث. 

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا باصطدام قطار بأتوبيس في منطقة كفر العلو وجارى حصر الإصابات والوفيات.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

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تبين أن القطار قادم من قليوب متجها إلى منطقة التبين وكان من المفترض أن يذهب بحمولته للواحات، وتم الكشف عن أن سائق القطار يدعى محمد حجازى وجارى فحص البلاغ.

 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الإثنين، عن مصرع ٢ مواطنين وإصابة 6 آخرين، في حادث تصادم قطار  بضائع بأتوبيس بمدينة حلوان في القاهرة.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ  16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيي (حلوان العام، والنصر للتأمين الصحي بحلوان)، لافتًا إلى أن الإصابات بسيطة وتنوعت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.


وأكد "مجاهد" أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

 

وأكد "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت وكيل وزارة الصحة بمحافظة القاهرة بتفقد الحالة الصحية للمصابين بالمستشفيات، والتأكد من تقديم كافة سبل الرعاية الطبية لهم.

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