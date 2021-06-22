ناجية فهمي: ثَمَن دواء ضمور العضلات الشوكي مخفض بـ30٪ عن السعر العالمي

أكدت الدكتورة ناجية فهمي، مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بكلية الطب عين شمس، أنه سيتم تسجيل أدوية جديدة لعلاج ضمور العضلات الشوكي.

وأضافت الدكتورة ناجية فهمي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج “من مصر”، المذاع عبر شاشة "سي بي سي"، أن هذا الدواء يعالج 4 أنواع من هذا المرض، لافتة إلى أنه معدل للجين.

وتابعت مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بكلية طب عين شمس، أنه كل ما يتم إعطاء الدواء مبكرا؛ يحدث تحسن كبير في الحالات والذي يصل لنسبة 90٪، مشيرة إلى أن كل حالة تحتاج لتشخيص قبل بدء إعطاء الدواء لها، والطبيب المعالج هو من يحدد تفاصيل تلقي الدواء.

وأكملت الدكتورة ناجية على فهمي، مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بكلية طب عين شمس، أن سعر الدواء أرخص ومُخفَّض عن الأسعار العالمية بنسبة 30٪.

وأضافت الدكتورة ناجية على فهمي مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بكلية طب عين شمس، أن سعر الدواء يصل إلى 300 ألف دولار في العام الواحد عالميا، مطالبة بضم أدوية ضمور العضلات الشوكي إلى منظومة التأمين الصحي.

وأعلنت هيئة الدواء المصرية تسجيل أول دواء يتم تداوله بسوق الدواء المصري يستخدم في علاج ضمور العضلات، مؤكدة أن هذا الإجراء سيساهم في تقليل معاناة المرضى، وكذلك القضاء على ظاهرة تهريب الأدوية، وانتشار التداول من خلال السوق السوداء، وتقليل الإنفاق.

يذكر أن ضمور العضلات الشوكي (SMA) هو مرض وراثي يدمر- بشكل تدريجي- الخلايا العصبية الحركية في جذع الدماغ والحبل الشوكي التي تتحكم في نشاط العضلات الهيكلية الأساسية مثل " التحدث، المشي ،التنفس، البلع"، مما يؤدي إلى ضعف العضلات وضمورها.

ويأتي هذا الإجراء؛ انطلاقا من التكليفات الرئاسية بمنح الأولوية الاستراتيجية لتوفير الدواء بالسوق المصرية، وحرص الدولة على تلبية الاحتياجات الدوائية للمواطن المصري، ومتابعة هيئة الدواء المصرية معاناة العديد من أبناء الوطن مصابي ضمور العضلات.

كما يأتي متوافقا مع رصد منظومة الشكاوى الحكومية لاستغاثات مرضى ضمور العضلات، وهو ما دفع الهيئة للعمل بأقصى طاقة ممكنة؛ من أجل تخفيف الألم، وتوفير الدواء المعالج لمرض ضمور العضلات في سوق الدواء المصري.