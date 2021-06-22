دولة جليدية تستعد لـ"موجة حر حارقة" لم تشهدها منذ 120 عاما

من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في معظم أنحاء روسيا هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن تصل درجات الحرارة في موسكو إلى أكثر من 36 درجة مئوية؛ مما دفع المسؤولون لإصدار تحذيرات صحية بشأن مخاطر الطقس شديد الحرارة.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم" قال "يفجيني تيشكوفيتس"، الخبير في مركز الأرصاد الجوية في العاصمة فوبوس، إن درجة الحرارة ستتجاوز المناخ الطبيعي لشهر يونيو بمقدار يتراوح من 13 إلى 15 درجة مئوية.

وأضاف أنه سيتم وضع علامة كل يوم تقريبا من خلال سلسلة من سجلات الحرارة ذات النوع الذي لم يسبق استخدامه في القرن الحالي في روسيا، ومن المحتمل أن ترتفع درجة الحرارة بشكل قياسي لشهر يونيو بأكمله، وهو ما لم يحدث منذ عام 1901، أي قبل 120 عاما بحسب الخبراء والمتخصصين.

فيما ستشهد المنطقة الفيدرالية المركزية ، التي يعيش فيها أكثر من 38 مليون روسي، مستويات عالية بشكل خطير من الأشعة فوق البنفسجية، التي ارتبطت بالإصابة بأنواع مرض السرطان وغيرها من المشكلات الصحية.

وأوضح المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية في روسيا "رومان فيلفاند" أن مثل هذا الوضع نادر في روسيا الأوروبية" ، وحذر من أنه يتوجب على كل من في روسيا يجب أن يحذر من الشمس القوية.

أزمات سابقة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، أنه يجب على أصحاب العمل، التفكير في تقليل مدة يوم العمل، بمقدار ساعة؛ إذا ارتفعت درجات الحرارة في المكاتب وأماكن العمل عن 28.5 درجة مئوية، وتخفيض ساعتين؛ إذا أصبحت أكثر من نصف درجة حرارة أكثر من ذلك.

يذكر أنه في عام 2010، ضربت موجة حر قوية غرب روسيا، حيث كانت درجات الحرارة أعلى بكثير من المتوسط ​​الموسمي، وأدت إلى وفاة حوالي 55 ألف شخص في هذه الظروف القاسية، مع التأثير على الإنتاج الزراعي الذي تآكل بنسبة 25٪ مع ذبول المحاصيل وخسارة أكثر من 15 مليار دولار من الاقتصاد.

وفي يونيو من العام الماضي، اجتاحت حرائق الغابات الهائلة، سيبيريا، وارتفعت درجة الحرارة إلى أكثر من 38 مئوية في أقصى الشمال، محطمة الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في القطب الشمالي، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.15 مليون هكتار من الغابات اشتعلت في وقت واحد.