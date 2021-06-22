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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للتحذير .. الفلبين تدمر سيارات بملايين الدولارات .. تعرف على السبب

تدمر سيارات بملايين
تدمر سيارات بملايين الدولارات

أعلنت دولة الفلبين ، تدميرها لعدد من السيارات الفارهة التى دخلت إلى البلاد بطرق غير قانونية ، التى كانت قد تم تهريبها إلى البلاد في وقت سابق من العام الماضي ، في منطقة الميناء بمانيلا .

 

وأوضح مكتب الجمارك في الفلبين ان السيارات التى تم تدميرها يصل سعرها إلى ملايين الدولارات، حيث يأتي تدمير السيارات الفارهة بموجب توجيه رئاسي .

 

و أكد الرئيس الفلبيني رودريغو روا دوتيرتي ، بموجب توجيهه الرئاسي على ضرورة تدمير المركبات المهربة لإرسال رسالة قوية مفادها أن الحكومة جادة في جهودها لمكافحة التهريب.

 

أنواع السيارات المدمرة 

 

وتابع مكتب الجمارك في الفلبين ان السيارات الفارهة التى تم تدميرها تضم علامات تجارية معروفة مثل ماكلارين 620 آر جديدة، و بنتلي 2007، و بورش 911 C2S، و مرسيدس بنز من MICP .

 

وكان مكتب الجمارك في الفلبين ، قد قام بتدمير 14 سيارة جيب ميتسوبيشي مستعملة من قبل ميناء كاجايان دي أورو ، و 17 سيارة في ميناءي سيبو ومانيلا ، في 9 فبراير الماضي .

 

وكان وزير التجارة والصناعة الفلبيني، دامون لوينز، قد اعلن شهر يناير الماضي أن بلاده ستبدأ في فرض تعريفة جمركية جديدة تقدر بـ 70 ألف بيزو على سيارات الركاب، و110 آلاف بيزو على السيارات التجارية الخفيفة.

 

وقال دامون لوينز :" الإجراءات الوقائية المؤقتة  التعريفة الجمركية ستوفر متنفسا للصناعة المحلية التى تواجه زيادة في استيراد العلامات التجارية المنافسة، كما أن التعريفة الجمركية الجديدة ستستمر لمدة 200 يوم، ويمكن أن تتغير في النطاق والمدة بعد تحقيق رسمي من قبل لجنة الضرائب الفلبينية ".

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