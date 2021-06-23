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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رجل أعمال يشتري قصر أمير الكويت الراحل بهذا السعر

رجل أعمال يشتري قصر
رجل أعمال يشتري قصر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد

ذكرت وسائل إعلام في الكويت، أن رجل أعمال بارز اشترى قصر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، بمبلغ 60 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 198 مليون دولار.

وذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية، أن رجل الأعمال الكويتي إبراهيم العصفور اشترى  قصر الشيخ جابر الذي يقع في منطقة جنوب السرة، بسعره الابتدائي 60 مليون دينار.

وقالت الصحيفة إن عملية البيع تمت في مزاد أعلن عنه قبل أسبوعين، حيث تقدم إليه العديد من الأشخاص، لكن رجل الأعمال إبراهيم العصفور هو من استمر في المزايدة بعد انسحاب باقي الأطراف، حتى تم بيع القصر يوم الثلاثاء بسعره الابتدائي 60 مليون دينار "198 مليون دولار".

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وأضافت، نقلا عن مصادرها، أن قصر أمير الكويت الراحل يقع في جنوب السرة بمنطقة الزهراء على مساحة تناهز 63 ألف متر مربع.

وأشارت إلى أن القصر مبني على هضبة مرتفعة ومسوّر ومشجر بأشجار النخيل، حيث يأخذ شكل الجزيرة ومبني على قطعة كاملة.

رجل أعمال يشتري قصر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد
رجل أعمال يشتري قصر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد
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