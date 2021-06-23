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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. العثور على طفل مصري في حفرة صرف صحي بعد اختفائه بيوم

العثور على طفل مصري
العثور على طفل مصري بعد يوم من اختفائه في الكويت

عثر رجال المباحث الجنائية في دولة الكويت، على طفل مصري، داخل حفرة صرف صحي، وذلك بعد اختفائه منذ يوم أمس، في منطقة خيطان، عند مدرسة مهجورة.

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أنه تم انتشال الطفل المصري البالغ من العمر 9 سنوات؛ بعد العثور عليه داخل حفرة سقط فيها بالقرب من منزل عائلته في منطقة خيطان التابعة لمحافظة الفروانية.

ونشرت وسائل إعلام كويتية مقطع فيديو يبين لحظة انتشال الطفل المصري من حفرة صرف صحي عمقها نحو 4 أمتار، كانت مغطاة بالخشب.

وأكدت التقارير أن الطفل الذي يدعى يوسف، بصحة جيدة وعاد إلى ذويه، حيث تم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

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واختفى طفل مصري يبلغ 9 سنوات منذ مساء الإثنين من أمام منزل عائلته، فيما تقدم الأب ببلاغ إلى مخفر منطقة خيطان باختفاء ابنه.

الطفل المصري المفقود
الطفل المصري المفقود
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