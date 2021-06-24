برلمانية : مؤمن زكريا أحد الحالات التي لفتت نظري لمرضى ضمور العضلات.. فيديو

قالت الدكتورة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مؤمن زكريا أحد الحالات التي لفتت نظري لمرض ضمور العضلات، مؤكدة أن مرض ضمور العضلات يحتاج ألي علاج طبيعي ويحتاج ألي طريقة حياة معينة ، وبالتالي نحن نحتاج ألي مركز متخصص في علاج مثل هذه الأمراض.

وأضافت إيرين سعيد خلال لقائها في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، أن المحافظات يجب أن يكون بها مراكز متخصصة لعلاج مرض ضمور العضلات وطالبنا بذألك في المجلس ، مؤكدة أن مصر بها الأن علاج لمرض ضمور العضلات وسيتم توفيره باستمرار وهذا يبشر بالخير .

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد السواح رئيس مجلس أمناء المركز المصري للحق في الدواء ، أن سعر علاج مرض ضمور العضلات مرتفع جدا لأنه الوحيد علي مستوي العالم الذى يعالج 3 أنواع من الضمور مؤكدا أن هذا الدواء ينقذ حياه المرضي .

وتابع أحمد السواح ، أن مرض ضمور العضلات نادر علي مستوي العالم لكن في مصر ليس نادرا ، مؤكدا أن العلاج الذى تم الإعلان عنه لعلاج ضمور العضلات سيكون بأسعار مناسبة .



وفي ذألك السياق :



قالت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن تسجيل أول علاج لضمور العضلات يتم تداوله بالسوق المصري، يعد بمثابة نظرة إنسانية قبل كونها مجهود خدمي يهدف لرعاية المصابين بهذا المرض، معقبة " كان في معاناة كبيرة بين أهالي الأطفال المصابون به، فضلا عن غلاء أسعاره".

أكدت " سعيد" ، أن هذه الخطوة ستعمل علي تخفيف الأعباء عن كاهل المصابين بمرض ضمور العضلات، وذلك بفضل المجهود العظيم الذي تبذله هيئة الدواء المصرية في توفير كافة أنواع الأدوية وخاصة للأمراض الأكثر شيوعا والمستعصية بين المواطنين.

وتابعت النائبة، كانت هناك مطالب برلمانية من لجنة الصحة بشأن توفير هذا العلاج، حيث جاءت هذه الخطوة تلبية لهذه المطالب، لافتة إلي أنها لم تستغرق زمنا طويل بل تم التسجيل في زمن قياسي.

و أشارت عضو لجنة الصحة، إلي أن توجيهات الرئيس السيسي المستمرة دائما تكون المحرك الأساسي وراء أي تطوير بالقطاع الصحي سواء علي مستوي تقديم الخدمات الصحية من مستلزمات طبية أو أدوية وذلك في ظل جائحة كورونا.