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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأمريكي يحذر من ارتفاع معدل الجريمة حال رفع القيود الوبائية

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي

حذّر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من ارتفاع معدل الجريمة في حال تخفيف القيود الوبائية خلال فترة الصيف، مشيرًا إلى أن الارتفاع الصيفي المعتاد في معدل الجريمة "قد يكون أكثر وضوحاً مما هو عليه عادة" في حال رفع القيود.


وقال بايدن، خلال كلمة أمس الأربعاء، بالبيت الأبيض، بثتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إنه و"على مدار التاريخ" فإن الجريمة ترتفع نسبتها خلال الصيف، مضيفاً "ومع خروجنا من هذا الوباء مع إعادة فتح البلاد مرة أخرى، فقد يكون الارتفاع الصيفي التقليدي أكثر وضوحاً مما كان عليه في العادة".


وأعلن الرئيس الأمريكي "حملة كبيرة" ضد تجار الأسلحة الذين ينتهكون القوانين القائمة قائلاً إن إدارته سوف تنفذ سياسة "صفر تسامح" لضمان أن تجار الأسلحة "لا يستطيعون بيع الموت والفوضى في شوارعنا".


كما أعلن بايدن عن حملة كبيرة "بسبب تدفق الأسلحة المستخدمة في ارتكاب جرائم عنيفة"، مشددًا على أنه "لا تسامح مطلقاً مع أولئك الذين ينتهكون عن قصد القوانين واللوائح الرئيسية القائمة".
وحذّر الرئيس الأمريكي من بيع الأسلحة للأشخاص المحظور عليهم امتلاكها قائلاً إنه سيتم تعقبهم، وواصفاً ذلك البيع بأنه "أمر شائن يجب أن ينتهي، وسننهيه".


وأكد الرئيس الأمريكي أأن حماية المواطنين من العنف هي قضية تخص الحزبين السياسيين في البلاد قائلاً "لدينا فرصة للتعاون معاً الآن كديمقراطيين وجمهوريين كأمريكيين للوفاء بالمسؤولية الأولى للحكومة في ديمقراطيتنا، لحفظ أمن بعضنا البعض".


وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في الوقت الذي تم الإعلان فيه عن زيادة نسبة جرائم القتل في المدن الأمريكية العام الماضي بنسبة 33% مع انتشار وباء فيروس "كورونا".

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