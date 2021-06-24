بدء الاستعدادات لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالدقهلية



كلف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بـ الدقهلية ، الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي بعقد اجتماع مع مديري الإدارات الصحية ، ووكلاء الوقائي ومسئولي التطعيمات ومراقبي التطعيمات بالإدارات الصحية، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال القادمة بالمحافظة ، بحضور دلمياء سلامة مدير الطب الوقائي.



تناول الاجتماع مناقشة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة للحملة، والتي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة وأكد وكيل الوزارة علي عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المتتابعة لفرق الإشراف علي الحملة بالإدارات الصحية، ومتابعة توافر المستلزمات الخاصة بالحملة وفقاً لعدد الأطفال المستهدفين بها، والتأكد من جاهزية الفرق الثابتة والمتحركة، والتأكيد علي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، وطرق مكافحة العدوي أثناء التطعيمات، في ظل الظروف الراهنة.



و أوضح مكي أن التطعيم يشمل جميع الأطفال المصريين والمقيمين من غير المصريين بالمحافظة، ويتم التطعيم من منزل لمنزل ومن شقه لشقة ، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الدقهلية.