البورصة تربح 18.4 مليار جنيه في أسبوع

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة 18.4 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليرتفع بتنسبة 2.9% مستقرا في ختام تعاملات الأسبوع عند مستوى 651.5 مليار جنيه مقابل 633.1 مليار جنيه أول الأسبوع.

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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضي

أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10278 نقطة مسجلا ارتفاعا بـ 4.19.% بينما سجل مؤشر

EWI EGX70 صعودا بنسبة 1.36% مغلقا الفترة عند 2328 نقطة, بينما سجل مؤشر S&p انخفاضا بنحو 5.36% مغلقا الفترة عند 1772 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 3.68%مغلقا عند 12877 نقطة. بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنحو 2.18%مغلقا الفترة عند 3296 نقطة.

27.6 مليار جنيه قيمة تداول الأسبوع

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 27.6 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2714 مليون ورقة منفذة على 266 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 26.2 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2298 مليون ورقة منفذة على 232 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

المصريون يستحوذون على 83.3% الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال الأسبوع الماضي، نسبة 83.3%من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.1% والعرب على 7.6% بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 111.7 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 97.7 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت الأسهم على 32.87% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 67.13% خلال الأسبوع.

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 81.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 11.2 %و سجل العرب 7.2% وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 2340 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بـ 581 مليون جنيه، على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

عقارات الأكثر تداولا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي

احتل قطاع عقارات المرتبة الأولى في قائمة القطاعات الأكثر تداولا بالبورصة خلال الأسبوع، يليه قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 1.041 مليار جنيه وكمية تداول 765.8 مليون سهم وفي المرتبة الثالثة قطاع موارد أساسية بقيمة تداول 939.1 ملايين جنيه وكمية تداول 160 مليون سهم.