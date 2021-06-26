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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استشاري تغذية يكشف حقيقة ارتباط الصيام المتقطع بنقص الوزن.. فيديو

الغذاء
الغذاء

قال الدكتور محمد أبو الغيط، استشاري التغذية، إن فكرة الصيام المتقطع، هي الامتناع عن الطعام لمدة لا تقل عن 8 ساعات.

وأضاف استشاري التغذية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية" أن هناك دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن طرق إنقاص الوزن الشائعة من قبل باحثين في جامعة باث، أن الأنظمة الغذائية التي تتضمن الصيام المتقطع، والتبديل بين فترات الصيام فترات تناول الطعام بشكل طبيعي قد لا تساعدك على إنقاص الوزن بشكل أسرع.

 

هل يساعد الصيام المتقطع في إنقاص الوزن؟


وأظهرت تجارب الدراسة، أن المشاركين خسروا وزنا أقل عند الصيام مقارنة بمن يتبعون نظامًا غذائيًا تقليديًا، وذلك حتى عندما كانت السعرات الحرارية التي يتناولونها هي نفسها بشكل عام، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.


ويعتقد الباحثون أن الصيام المتقطع الذي أقرته مجموعة من المشاهير من بينهم جنيفر أنيستون، وريز ويذرسبون، وتويتر الرئيس التنفيذي لشركة جاك دورسي لا يساعد على إنقاص الوزن.


وأوضح الباحثون أن النظام الغذائي التقليدي، الذي يتضمن تقييدًا ثابتًا للسعرات الحرارية خلال فترة معينة، من المحتمل أن يكون الخيار الأفضل للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن



وقال البروفيسور جيمس بيتس مدير مركز التغذية والتمارين الرياضية والتمثيل الغذائي في جامعة باث، إنه يعتقد الكثير من الناس أن الأنظمة الغذائية القائمة على الصيام فعالة بشكل خاص في إنقاص الوزن أو أن هذه الحميات لها فوائد صحية استقلابية معينة حتى لو لم تفقد الوزن.



وأضاف بيتس أن الصيام المتقطع لا يعتبر السبيل الفعال في إنقاص الوزن، وتشير نتائج تجربتنا إلى أنه لا يوجد شيء مميز في الصيام عند مقارنته بالأنظمة الغذائية التقليدية التقليدية التي قد يتبعها البعض. 



ويعتبر الصيام المتقطع واحدة من أكثر الحميات الغذائية المعروفة، والتي تتضمن تناول الطعام بشكل طبيعي لمدة خمسة أيام ثم تقليل تناول السعرات الحرارية إلى ربع احتياجاتك اليومية، وعادة ما يستهلك الرجال 600 والنساء 500 يوميا.



وأشار البروفيسور بيتس، إلى أنه إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا سريعًا، فمن المفيد التفكير فيما إذا كانت فترات الصيام الطويلة تجعل من الصعب بالفعل الحفاظ على كتلة العضلات ومستويات النشاط البدني، والتي من المعروف أنها عوامل مهمة جدًا للصحة على المدى الطويل.


 

وأوضح الباحثون أن الأشخاص شهدوا الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صائمًا متقطعًا وغيرهم ممن يتبعون نظامًا غذائيًا تقليديًا انخفاضًا طفيفًا في وزنهم، ولكن لم يكن أي منهما مختلفًا بشكل كبير عن المجموعة الأخرى.

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