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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

10 نصائح تساعدك في البدء بـ إنقاص الوزن

نصائح تساعدك على
نصائح تساعدك على إنقاص الوزن

زيادة الوزن أمر شائع للغاية، ولكن لا يعتبر نهاية المطاف، فيمكن إنقاص الوزن مثلما اكتسبنا؛ حيث يمكن لبعض النصائح المفيدة أن تساعد بدورها على خسارة الوزن بشكل صحي دون التسبب في أضرار صحية للجسم.

 

نصائح تساعدك على إنقاص الوزن



وقال معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن خسارة الوزن توفر للجسم العديد من المزايا الصحية، ومن أبرزها تجنب الإصابة بالأمراض الخطيرة والمزمنة، بل إنها تمكنك من الحركة بسهولة ارتداء ما يحلو لك من الملابس أيضا.

 

7 أطعمة تساعد على إنقاص الوزن

خطوات فعالة تساعدك على إنقاص الوزن


وتابع “القيعي”، في منشور له عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”، أن الجميع في الصيف يحاولون خسارة الوزن الذي اكتسبته في بداية العام، ويمكن تحقيق هذا الأمر باتباع بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على البدء في إنقاص الوزن، ومن أبرزها:
 

نصائح تساعدك على إنقاص الوزن

 

1- الابتعاد عن الأنظمة الغذائية القاسية والتي تعتمد على التجويع.


2- تقليل السعرات الحرارية بالتدريج، ومتابعة دورية مع دكتور التغذية لتصميم برنامج مناسب لحالتك الصحية
 

3- تقليل نوعيات الأطعمة الضارة بالتدريج، وعدم منعها بشكل مفاجئ.
 

4- مكافأة نفسك في حالة الالتزام بالنظام الغذائي لفترة.
 

5- أخذ وجبة من الأطعمة المحببة مرة أسبوعيا
 

6- الاستعانة بالمشروبات التي تقلل الشهية مثل القهوة الخضراء أو العادية.
 

7- وضع هدف قصير المدى وآخر بعيد المدى وتقييم المجهود من خلال الخطوات البسيطة يوميا، والوصول للهدف قصير المدى.
 

8- وضع أهداف قابلة للتحقق، والابتعاد عن تخيل نتائج خيالية.
 

9- عدم اللوم عند الفشل في الالتزام بوجبة معينة في يوم فتناول الوجبة الدسمة ثم أكمل اليوم في النظام الغذائي، وتأكد أن النتيجة في ذلك الوقت ستكون مرضية.
 

10- يفضل عدم مشاركة الآخرين في خطة الوصول للهدف، وتركهم الوقت تحقق الهدف لتجنب الكلام السلبي، والاحباطات من الأشخاص المحيطين.

انقاص الوزن خسارة الوزن الأمراض الخطيرة الأنظمة الغذائية القاسية السعرات الحرارية القهوة الخضراء

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