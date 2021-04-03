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مرأة

خطوات فعالة تساعدك على إنقاص الوزن

السبت 03/أبريل/2021 - 12:04 ص
خطوات فعالة تساعدك
خطوات فعالة تساعدك على انقاص الوزن بنجاح
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آية التيجي
هناك العديد من يحلمون بخسارة الوزن، إلا أنه يمكن للعوامل المحيطة يمكن أن تساهم بشكل كبير في ضعف عزيمتك في خسارة الوزن، أو رجوعك عن الخطة المحددة التي قمت بوضعها لك.

وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن هناك الكثيرين من يتبعون حمية غذائية، وبمجرد أن يخسروا الوزن يفقدون عزيمتهم وسرعان ما يكتسبون الوزن مرة أخرى.


وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أن هناك بعض النصائح والخطوات التي يمكن اتباعها ووضعها في الاعتبار عند اتباع أى نظام دايت لـ خسارة الوزن بفاعلية ودون فقد العزيمة واكتساب الوزن مرة أخرى، ومن أهمها:

- تحديد هدف محدد ، و لا يجب ان يقتصر هدفك على خسارة الوزن فقط، ولكن عليك بوضع اهداف اكبر من خسارة الوزن فقط لكي تتمسك بها.

- معرفة السعرات الحرارية المناسبة لوزنك وطولك، وتنظيم كميات الأكل وموعد تناولها.

- الحرص على الحصول على جسم مشدود لكي تشعر بالرضا عن شكل جسمك.

- عليك بممارسة الرياضة بجانب اتباع النظام الغذائي، لعمل فورمة وشكل عضلات جذابة للجسم.

- خسارة الوزن دون التأثير على صحتك، ويمكن تحقيق ذلك بضم كل المكونات والعناصر التي يحتاجها جسمك بالشكل الصحي الذي يحتاجه.

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