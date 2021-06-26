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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استعراض قوى.. مسيرات ومركبات الحشد الشعبي تنتشر في العراق

قوات الحشد الشعبي
قوات الحشد الشعبي في العراق

فى محافظة ديالي بشرق العراق، انتشرت مسيرات ومركبات الحشد الشعبي فى الشوارع ضمن استعراض قوى من قبل قوات الحشد الشعبي في العراق، والتى قامت بأكبر استعراض لها منذ تأسيسها في الثالث عشر من يونيو 2014.

 

استعراض قوى

 

استعراض قوى هكذا ظهرت مسيرات ومركبات الحشد الشعبي بمعسكر أشرف بـ العراق، الذي كان سابقا معسكرا لـ"مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، حيث استعرض الحشد قواته وآلياته الجديدة، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، ورئيس هيئة الحشد، فالح الفياض، وقيادات أمنية وعسكرية أخرى.

 

بداية ظهور الحشد الشعبي 

 

في يونيو 2014 تأسس الحشد الشعبي، وذلك  بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة الموصل بشمال العراق، ولعب دورا كبيرا في مساعدة القوات العراقية النظامية في عمليات دحر "داعش" وتحرير المدن العراقية، قبل أن يتحول إلى هيئة لديها قانون خاص مصوت عليه في مجلس النواب.

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العراق .. مكافحة الإرهاب بكردستان يكشف تفاصيل هجوم أربيل |صور

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وكان كشف جهاز مكافحة الإرهاب في اقليم كردستان العراق، اليوم السبت، تفاصيل الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل عاصمة الإقليم الليلة الماضية.

 

وذكر بيان للجهاز، أن "طائرتين مسيرتين سقطتا قرب منزل مواطن بحديقة التفاح قرب الملا عمر في محافظة أربيل، لكن إحداهما لم تنفجر لحسن الحظ، كما لم يحدث أي ضرر في منازل المواطنين".

 

وأضاف، أن "طائرة مسيرة ثالثة سقطت في جبل تارين المظلم".

 

وأشار إلى أن "عبارات (قاصم الجبارين - يازهراء - اسم الله) وجدت مكتوبة على أجنحة هذه الطائرات".

 

وأكد البيان أن التحقيقات مستمرة وستعلن النتائج قريبا.

استعراض قوى قوات الحشد الشعبي في العراق الحشد الشعبي العراق مسيرات ومركبات الحشد الشعبي معسكر أشرف بـ العراق

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