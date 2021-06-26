استعراض قوى.. مسيرات ومركبات الحشد الشعبي تنتشر في العراق

فى محافظة ديالي بشرق العراق، انتشرت مسيرات ومركبات الحشد الشعبي فى الشوارع ضمن استعراض قوى من قبل قوات الحشد الشعبي في العراق، والتى قامت بأكبر استعراض لها منذ تأسيسها في الثالث عشر من يونيو 2014.

استعراض قوى

استعراض قوى هكذا ظهرت مسيرات ومركبات الحشد الشعبي بمعسكر أشرف بـ العراق، الذي كان سابقا معسكرا لـ"مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، حيث استعرض الحشد قواته وآلياته الجديدة، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، ورئيس هيئة الحشد، فالح الفياض، وقيادات أمنية وعسكرية أخرى.

بداية ظهور الحشد الشعبي

في يونيو 2014 تأسس الحشد الشعبي، وذلك بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة الموصل بشمال العراق، ولعب دورا كبيرا في مساعدة القوات العراقية النظامية في عمليات دحر "داعش" وتحرير المدن العراقية، قبل أن يتحول إلى هيئة لديها قانون خاص مصوت عليه في مجلس النواب.

وكان كشف جهاز مكافحة الإرهاب في اقليم كردستان العراق، اليوم السبت، تفاصيل الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل عاصمة الإقليم الليلة الماضية.

وذكر بيان للجهاز، أن "طائرتين مسيرتين سقطتا قرب منزل مواطن بحديقة التفاح قرب الملا عمر في محافظة أربيل، لكن إحداهما لم تنفجر لحسن الحظ، كما لم يحدث أي ضرر في منازل المواطنين".

وأضاف، أن "طائرة مسيرة ثالثة سقطت في جبل تارين المظلم".

وأشار إلى أن "عبارات (قاصم الجبارين - يازهراء - اسم الله) وجدت مكتوبة على أجنحة هذه الطائرات".

وأكد البيان أن التحقيقات مستمرة وستعلن النتائج قريبا.