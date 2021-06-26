خلال أيام.. هذه زيادات الأجور بالموازنة

تستهدف الحكومة رفع الإنفاق العام علي مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بموزأنة العام المالي القادم والمقرر بدايتها أول يوليو المقبل؛ لتصل لـ 361.1 مليار ج جنيه بزيادة تبلغ 26.1 مليار جنيه عن العام المالي الجاري.



وبحسب ما كشفته تقارير الموازنة العامة والتي اطلع "صدي البلد، علي نسخة منها فإن أجور العاملين بالدولة تستحوذ علي 19.63% من اجمالي الانفاق العام بالموازنة الجددية اذ تبلغ جملة مصروفتها 1.84 تريليون جنيه.



ومع بداية العام المالي الجديد ستبدأ وزارة المالية في صرف العلاوات الدورية والاستثنائية لعاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% علي الاجر الشامل و بحد أدني 75 جنيها و 13% لأصحاب القوانين الخاصة بما يعادل 75 جنيها علي الراتب الشهري بحد أدني.



وفقا لما أعلنته وزارة المالية فإنه سيتم تمويل تطبيق الحد الأدني للأجور والمحدد بـ 2400 جنيه وبمعدلتا زيادة وصلت لـ 400 جنيه علي الاقل بمختلف الدرجات الوظيفية بتكلفة بلغت أكثر من7 مليارات جنيه ستتحملها الخزانة ل العام للدولة، بالاضافة لتكلفة نقل العاملين بالدولة للعاصمة الادارية بقيمة 1.5 مليار جنيه كحافز تشجيعي لهم.



واقرت الموازنة العامة مزايا عينية للموظفين بقيمة 8.74 مليار جنيه و بدالات نوعية بـ 33.431 مليار جنيه ، بزيادة بلغت 1.2 مليار جنيه عن العام المالي الجاري.

وتسعي الحكومة لزيادة اصحاب المعاشات بواقع 13% علي ما يتقاضاه صاحب المعاش وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي من اجمالي 180 مليار جنيه تم سدادها فعليا لهيئة التأمينات خلال العام المالي الجاري.



