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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الإثنين 28 -6-2021

صدى البلد

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية  "dmc"، اليوم، الاثنين 28 -6-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 885 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 774 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 663 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6192  جنيهات.

وفى سياق آخر، قال محمد زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

 

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سعر الدولار فى البنوك اليوم الأثنين 28-6-2021

 

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الإثنين 28 يونيو 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى البنك المركزى 15.61 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 15.65جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك الامارات دبى الوطنى 15.63 جنيه للشراء و 15.72جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنوك (كريدى اجريكول ، البركة ، بلوم ، العربى الافريقى الدولى،المصرى الخليجى،المصرف المتحد، عودة ، المشرق ، العقارى المصرى العربى ،التنمية الصناعية،ابوظبى الاول FAB،الأهلى المتحد،اتش اس بى سى HSBC، الاسكندرية، قناة السويس،عودة، المشرق، الكويت الوطنى NBK، مصر ايران للتنمية )نحو 15.62جنيه للشراء و 15.72جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين فى بنك( فيصل الإسلامى، الإسكندرية ،المصرف العربى الدولى ) نحو 15.61جنيه للشراء و 15.71 جنيه

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنوك ( الأهلى ، مصر، مصرف ابوظبى الإسلامي ) نحو 15.60جنيه للشراء و 15.70جنيه.

وكان البنك المصرى المصرى أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف  ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

 

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