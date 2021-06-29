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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طبيب روسي يوجه نصيحة مهمة للحاصلين على لقاح كورونا

التلقيح ضد كورونا
التلقيح ضد كورونا

وجه الدكتور سيرخي بورياسوف، أخصائي أمراض الرئة الروسي، الحاصلين على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بعدم تعريض موضع التطعيم لأشعة الشمس.

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وقال الأخصائي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة طويلة؛ يشكل خطورة على الصحة، بسبب الأشعة فوق البنفسجية، التي يمكن أن تسبب الحروق والتهاب الجلد.

وأضاف: "التهاب الجلد يؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من الهيستامين، وهذا عامل قوي جدا، يمكن أن يسبب رد فعل تحسسي، والحساسية على خلفية التطعيم غير محبذة، لأنها قد تؤدي إلى تفاقم الحالة، ولكي يكون رد فعل الجسم على عملية التطعيم طبيعيا".

ووفقا له، لا يحبذ بعد التطعيم، التعرض لأشعة الشمس أو أخذ حمامات شمسية خلال فترة شهر أو أكثر، مشيرا إلى أن"ثلاثة أسابيع بعد الجرعة الأولى وأسبوعان بعد الجرعة الثانية، أي خلال فترة تكوّن الأجسام المضادة".

ونصح كل من تلقى التطعيم ويقضي إجازته على ساحل البحر مثلا، أو أي مكان آخر؛ اتباع نظام يومي صحيح، وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

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