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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص.. تطورات الحالة الصحية لـ وزير الرياضة بعد خضوعه لعملية جراحية

أشرف صبحي وزير الرياضة
أشرف صبحي وزير الرياضة

يخضع الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، إلى عملية جراحية فى كتفه خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك نتيجة تأخره وحدوث بعض المضاعفات له منذ الحادثة التى تعرض لها قبل عدة أشهر قليلة.



وفى هذا السياق، أكد الدكتور محمد فوزى المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن حالة وزير الرياضة مستقرة تماما بعد خضوعه لعملية جراحية خلال الساعات الماضية بناءً على نصيحة من الطبيب المعالج له.



وقال إن الدكتور أشرف صبحي سيعود لوزارة الرياضة فى أقرب وقت ممكن لممارسة مهام عمله، مشيرا إلى أن وزارة الرياضة لديها العديد من الخطط والأهداف التى تسعى إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة.



على الجانب الآخر، كان وزير الرياضة، هنأ النادي الأهلي وجماهيره بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ١٤ في تاريخه، بعد فوزه على فريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف نظيفه، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على استاد السلام، ليصبح مجموع المباراتين ٤-٠ لصالح النادي الأهلي.

 

كما قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب انتهاء المباراة، مشيداً بأداء جميع لاعبي النادي الأهلي وروحهم الرياضية وإصرارهم على تحقيق الفوز والوصول إلى نهائي البطولة الأفريقية، متمنياً التوفيق للفريق فى الدور النهائي للبطولة، كما تمني التوفيق لفريق بيراميدز المصري في مباراته في نصف النهائي المرتقبة بالكونفدرالية أمام فريق الرجاء المغربي.

 

 

 

 

 

 



 

وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي عملية جراحية المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة الأهلى

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