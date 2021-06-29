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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لشد البشرة .. جربي ماسك الزبادي والكاكاو

ماسك الزبادى
ماسك الزبادى

يعد ماسك الزبادي والكاكاو من أفضل الوصفات الطبيعية المستخدمة فى علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية وترطيب البشرة ومنها نضارة لامثيل لها.

ويعمل ماسك الزبادي والكاكاو على تغذية البشرة مما يساعد فى حمايتها من ظهور مشاكل عديدة والحفاظ على إشراقها وجمالها.

نقدم لكم طريقة عمل ماسك الزبادي والكاكاو وذلك وفقا لما جاء فى موقع “boldsky ” .

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مكونات ماسك الزبادي والكاكاو:

 

2 ملعقة كبيرة زبادي طازج

ملعقة كبيرة بودرة الكاكاو

ملعقة كبيرة عسل

 

طريقة عمل ماسك الزبادي والكاكاو:


- ضعى كل المكونات فى وعاء مناسب ثم اخلطيهم جيدا حتى يتمزجوا تماما وتتكون عجينة ناعمة.


- اغسلي وجهك ثم جففيه جيدا ثم ضعي ماسك الزبادي والكاكاو عليه لمدة تتراوح بين 20-25 دقيقة.


- اغسلي وجهك جيدا بالماء الفاتر ثم جففيه بلطف وابتعدي عن استخدام الماء الساخن.

ماسك الزبادي والكاكاو علاج التجاعيد ترطيب البشرة شد البشرة الوصفات الطبيعية الخطوط التعبيرية تغذية البشرة

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