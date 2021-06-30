من منزلك .. طريقة عمل مندي دجاج بالفحم

تعتبر طريقة عمل مندي دجاج بالفحم من أشهى الوصفات الخليجية التي يشتهر بها المطبخ الخليجي، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة جدا، إذا كنتِ من محبي عمل طبخات الدجاج المميزة، فعليكم بمتابعة هذه الوصفة الشهية.









وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل مندى دجاج بالفحم، وهي أحد الأكلات الخليجية الشهيرة، وتعتبر هذه الوصفة وصفة مشابهة لنفس طريقة تحضيرها في المطاعم الكبر، وتعطي نفس المذاق الشهي المعتاد لها، ويمكن تقديم هذه الوصفة في المناسبات بين الأطباق.

طريقة عمل مندي دجاج بالفحم

طريقة عمل مندي دجاج بالفحم



مقادير مندي دجاج بالفحم :

دجاجة كاملة

2 كوب أرز بسمتي

حبة بصل شرائح

حبة بندورة مفرومة

ملعقة صغيرة معجون ثوم

ملعقة كبيرة كزبرة مجففة

ملعقة كبيرة جرام ماسالا

6 حبات قرنفل

4 حبة هيل

10 حبة فلفل أسود

4 ورقة غار

4 عود قرفة

2 ملعقة كبيرة زبدة

ملح حسب الرغبة

4 كوب ماء

2 ملعقة كبيرة زيت

2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة



طريقة تحضير مندي دجاج بالفحم :

1- يوضع الزيت في قدر كبير على النار.

2- يضاف البصل ويتم قليه حتى يذبل، تم تضاف البندورة و معجون الثوم و ويتم تقليبهم لمدة 5 دقائق.

3- يضاف الجرام ماسالا وباقي البهارات كاملة الحبة، مع الإستمرار في التقليب حتى يصبح لون البصل بني.

4- يقسم الدجاج نصفين و يضاف إلى القدر، ثم نتركها لعدة دقائق ثم تقلب، وينم إضافة الماء و الكزبرة و الملح، ويتم تغطيتها وتركها على نار هادئة.

5- يتم نقع الأرز في كمية من الماء، ثم نرفع الدجاج من القدر و وتصفى الشوربة و ويتم وضعها مرة أخرى على النار و وندعها تغلي.

6- يضاف الأرز و وتترك على نار متوسطة، ثم يتم تقليبها مرة واحدة، عندما يتم امتصاص الماء وتخفف النار، ثم تدعها لتطهى على نار هادئة.

7- يدهن الدجاج بالزبدة المذابة، ويتم إحماء الفرن على 175 درجة مئوية.

8- تدهن الصينية بالقليل من الزيت، ثم يتم وضع الدجاج ويتم نثر عليه القليل من الملح و الفلفل حسب الرغبة .

9- تدخل الصينية إلى الفرن لمدة 6 دقائق، ثم نقوم بفتح المشواة لمدة 6 دقائق، ويتم حرق قطعة من الفحم، ووضعها على قطعة من ورق القصدير في منتصف الأرز، وقطعه اخرى بين اللحم، على ان نقوم بإضافة ملعقة زبدة مذابة أو ملعقة زيت على الفحم، ثم نغطي القدر مباشرة.

10- ضعي الأرز في طبق التقديم ونقوم برص قطع الدجاج عليه، ثم نقدم مندي الدجاج.