هيئة الكتاب: لا يوجد كتب ممنوعة بالمعرض.. وإجراءات ضد الأوراق المزورة

أكد الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية الكتاب، أن دخول المواطنين بالتذكرة عليه "QR" كود، كما أنه تم تخصيص بجانب البوابة الإلكترونية أجهزة لكبار السن على شباك التذاكر بمعرض القاهرة للكتاب، إلا ان هذا يشترط عدم زيادة زوار المعرض في هذه الفترة، منوهًا على أن وصول المعرض للعد الزوار المحدد سيمنعوا من الدخول، لذلك الحجز الإلكتروني هو الوسيلة الأفضل وهو مسبق.

وأضاف "الحاج علي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فكرة الحجز الإلكتروني هو الهدف منها التحكم في عدد الجمهور الموجود داخل المعرض، حيث إن سعة المعرض اليومية 100 ألف زائر، لذلك الزيارة عن العدد يعني عدم الحجز للمواطنين، مشددًا على أن هذا لكي يكون هناك تطبيق إجراءات احترازية بشكل جيد.

وأوضح أن المعرض لن يمنع أي كتاب من التواجد؛ لأن القانون لا ينص على هذا، مؤكدًا أن أي ناشر يكون له إقرار بعدم نشر أي كتاب يعارض قيم المجتمع المصري، كما أنه على أي كاتب البعد عن الأفكار الخاطئة، مشيرًا إلى أن شرطة المصنفات الفنية هي المخول لها اتخاذ الإجراء القانوني ضد أي كتاب مزور.

قال الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إنه تم تسجيل الندوات و الفاعليات لـ معرض الكتاب على المنصة الإلكترونية، موضحًا أن جميع الفعاليات تم تسجيلها.



وأضاف رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن هناك أكثر من 27 مليون مواطن سيذهبون لمعرض الكتاب خلال الفترة المحددة، وأن المعرض يستوعب 100 ألف مواطن فى اليوم الواحد.



ولفت رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب إلى أن هناك قرارات هامة من المسئولين بالمعرض من أجل الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.



وكشف رئيس الهيئة العامة للكتاب تفاصيل افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من غدًا 30 يونيو وحتى 15 يوليو، وقال إن حجز تذاكر معرض الكتاب سوف يتم الكترونيا، مضيفا:" كما سيتم إطلاق المعرض الافتراضي مع افتتاح المعرض بشكل رسمي، والمعرض الافتراضي يمكن الفرد من زيارة المعرض افتراضيا بتقنية ثلاثية الأبعاد عبر المنصة الالكترونية ".

وأضاف هيثم الحاج :" يمكن للزائر أن يشتري الكتب من المعرض بشكل الكتروني"، مضيفا:" في اول ساعة من افتتاح باب حجز التذاكر تم إصدار 17 ألف تذكرة لحضور فعاليات معرض الكتاب .

وتابع هيثم الحاج :" نعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل معرض الكتاب والحفاظ على التباعد الاجتماعي، ويتم طباعة رقم البوابة التي يدخل منها الزائر على التذكرة من أجل توزيع الزائرين على كل بوابات المعرض، كما سيتم قياس درجة حرارة الزائرين مع الالتزام بارتداء الكمامة ".

فعاليات الدورة ٥٢ من معرض القاهرة الدولي للكتاب

ومن جانبها أكدت دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سيفتتح فعاليات الدورة ٥٢ من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي تقام في الفترة من ٣٠ يونيو وحتى ١٥ يوليو القادم بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات.

وأعلنت هيئة الكتاب أن الأنشطة الثقافية والفنية جاءت بناء علي تجارب سابقة لوزارة الثقافة ودراسة التجارب العربية والدولية الأخرى كما تهدف المواد المقدمة للارتقاء بذوق الجمهور من خلال فواصل موسيقية يقدمها المبدعون من الموسيقيين المصريين الشباب من فناني دار الأوبرا المصرية وأكاديمية الفنون والهيئة العامة لقصور الثقافة ويتحدد النشاط الثقافي لهذه الدورة في سبعة مسارات رئيسية، كل مسار بها أكثر من فرع علي مدي ١٤ يوما وهي كما يلي :-

- أنشطة وعروض الطفل "أفلام متحركة تثقيفية للأطفال، منها مجموعة أفلام تعرض لأول مرة عن نهر النيل والحفاظ عليه، ومنها أفلام وأغنيات من رسوم فنان مصر الكبير حجازي.



- الثقافة التشكيلية وفيها فرع يدعم تعميق الثقافة التشكيلية وتوضيح مدي تغلغلها عبر عصور مصر المختلفة، وكذا ورش تطبيقية لفنون الأسرة المصرية.

- القضايا الثقافية الراهنة منها الاحتفال بـ مئويات رموز الثقافة والفنون المصرية مثل ثروت عكاشة وصلاح عبد الصبور وعبد المنعم مدبولي واستضافة أهم الكتاب والمفكرين الذين أثروا المكتبة العربية بمؤلفاتهم خلال العام الجاري.