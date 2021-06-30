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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 772 جنيها دون مصنعية

اسعار الذهب
اسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية، تراجعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بانخفاضه الذهب عالميا إلى أدنى مستوياته منذ منتصف أبريل الماضي، مسجلا الذهب خسائر شهرية حتى الآن تزيد عن 7% مع  استقرار الدولار في ظل تجدد المخاوف بشأن سلالة دلتا من فيروس "كورونا" المستجد بعد انتشارها في فرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا وأستراليا.


وانخفضت أسعار الذهب بنحو جنيهين مقارنة بإغلاق أمس ليسجل عيار 21  نحو 772 جنيها ، فيما سجل عيار18 نحو 662 جنيها، وسجل عيار 24 نحو 882 جنيها فيما سجل الجنيه الذهب نحو 6216  جنيها.


وعالميا انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.41% أو بما يعادل 7.30 دولارعند 1756.30 دولار للأوقية، وخسر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.24% أو ما يوازي 4.20 دولار إلى 1757.06 دولار للأوقية.


وتراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر 0.18% عند 25.86 دولار للأوقية، واستقر مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات - عند 92.031 نقطة.


وقال كارستن فريتش، المحلل في "كوميرز بنك Commerzbank AG، إن قوة الدولار "تشكل عائقا كبيرا للذهب، حيث فشل المعدن النفيس مرارا وتكرارا في تخطي المتوسط المتحرك لمائة يوم في الفترة الأخيرة .. وهناك خطر الآن من أن المستثمرين في صناديق الاستثمار سيتجهون إلى البيع وجني الأرباح.


ويتجه الذهب إلى أكبر انخفاض شهري في أكثر من أربع سنوات بعد أن قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية، ما دفع أسعار المعدن النفيس للتراجع بنحو 7.6% هذا الشهر حتى الآن، وهي أكبر نسبة انخفاض منذ نوفمبر 2016.


ويعد الذهب ملاذا آمنا ضد تقلبات الأسواق والتضخم، فيما يزيد رفع سعر الفائدة من تكلفة حيازة المعدن النفيس ويقلل من جاذبيته.

الذهب اسعار الذهب عيار 24 عيار 21 أسعار الذهب عيار18

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