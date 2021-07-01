انتهاء المؤتمر الدولي السنوي التاسع لأمراض الدم وزرع النخاع بطب عين شمس

ينتهي المؤتمر الدولى السنوى التاسع للجمعية المصرية لأمراض الدم وزرع النخاع، التابعة لوحدة أمراض الدم وزرع النخاع بكليه الطب جامعة عين شمس، اليوم، الخميس، والذي استمر لمدة يومين (30 يونيو، 1يوليو)، تحت رعاية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ،الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وأ.د. اشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وأوضح أ.د. محمد محمود موسى أستاذ أمراض الدم وزرع النخاع بكليه طب جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر أن هذه هي النسخة التاسعة للمؤتمر ، الذي يعتبر من أكبر المؤتمرات العالمية في هذا المجال والحاصل على ساعات معتمدة من الجمعية الأمريكية الأكاديمية حيث يعطى ١٨ ساعة معتمدة وهو ما يمثل قيمة كبيرة بالمؤتمرات الدولية .

وأضاف أن المؤتمر يتناول الجديد والحديث في مجال علاج أمراض وأورام الدم الحميدة والخبيثة ،والأدوية الجديدة في علاج أمراض الدم ، بالإضافة إلى مناقشة الجديد في طرق العلاج في إجراءات عمليه زرع النخاع من متبرع خارجي أو زرع النخاع الذاتي أو من متبرع نص توافق ، كما يتطرق المؤتمر إلى كل ما له علاقه بأمراض الدم بصفة عامة وذلك من خلال عدد من الجلسات يتحدث خلالها مجموعة من الباحثين والمتحدثين الدوليين والعرب علي مدار اليومين.

وأوضح أن المؤتمر ينقسم إلى جزء حضور مباشر يشارك فيه ما يقرب من 500 مشارك ، وجزء آخر عبر منصة إلكترونية خاصة بفاعليات المؤتمر اتباعا للإجراءات الاحترازية وحتى الآن تم تلقى ما يزيد عن 5000 طلب مشاركة لحضور المؤتمر ( أونلاين ) .

يشارك في المؤتمر ١٦ طبيبا عالميا بالإضافة إلى نخبة من الاستشاريين و أساتذة أمراض الدم من جامعات ( القاهرة ، المنصورة ، المنوفية ،الإسكندرية ، طنطا ، سوهاج ، أسيوط ، قناة السويس ) و المعهد القومي للأورام و معهد ناصر والشيخ زايد التخصصي بالإضافة إلي مشاركة من مستشفى المعادي العسكري ومستشفى الشرطة و المركز الطبي العالمي إلي جانب مشاركات من الدول المختلفة من إنجلترا ، الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية من الكويت و السعودية و الإمارات .