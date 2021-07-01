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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى رحيله الثانية .. أبرز المحطات فى حياة عزت أبو عوف

عزت أبو عوف
عزت أبو عوف

تحل ذكرى رحيل الفنان عزت أبو عوف والذى كان له تاريخ حافل بالأعمال الفنية والتى قدم من خلالها أدوارا متنوعة منها الشر والخير والكوميدى أحيانا،ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة عزت أبو عوف .. 

بدايته الفنية 

بدأ حياته الفنية كمطرب، حيث قرر أن ينشئ فرقة غنائية مع شقيقاته وأطلق عليها "4 m"، والتى اكتشف من خلالها الفنان محمد فؤاد، وبرغم أنه خريج طب بشري وتحديدا طبيب نساء وتوليد، إلا أنه قرر ترك الطب والاتجاه للغناء.

حياته الشخصية 

كانت حياة الفنان عزت أبو عوف مليئة بالمفارقات بين الأفراح والأحزان، وكشف عن مروره بفترة قاسية، بعد رحيل زوجته الأولى فاطيما، مشيرًا إلى أن ذلك أشعره بالحزن الشديد، وأصابه بأمراض نفسية تطلبت تدخلًا طبيًا، فدخل حينها المصحة النفسية ثلاث مرات، مشيرًا إلى أنه عندما أحبها كان عمره 18 عامًا، وهي في الـ14.


وعن تخطيه هذه المرحلة، قال إنه تعرف على زوجته الحالية أميرة، فأحبها وبدأ حياته من جديد معها، وهي كانت مديرة أعماله وتهتم به وبملابسه وبعمله منذ أكثر من 22 عامًا، وتُعتبر من أقرب الناس إليه.

أبرز أعماله 

شارك عزت أبو عوف في أكثر من 100 عمل فني، سواء سينما، أو دراما، أومسرح، وترك بصمة كبيرة في كل هذه الأعمال، حيث إنه لم يكتف بالتمثيل، بل أبدع فى تقديم البرامج، وعمل كمذيع في مجموعة من البرامج الحوارية مع الفنانين بجانب التمثيل وأبدع في أفلامه، التي نالت إعجاب الكثير من محبيه، وأشهر هذه الأفلام "عمر وسلمى" الأجزاء الثلاثة، "لا تراجع ولا استسلام"، "عبود على الحدود"، "زنقة ستات"، "إسماعيلية رايح جاي"، "أيظن"، "بخيت وعديلة"، "مطب صناعي"، "حسن طيارة"، "إمراة هزت عرش مصر"، "السفرة في العمارة"، وغيرها.


ومن أهم أعماله الدرامية "عفاريت عدلي علام"، "قضية نسب"، "أنا قلبى دليلي"، "ليالي"، "الصفعة"، "لحظات حرجة"، "الملك فاروق"، "شيخ العرب همام"، "عباس الأبيض في اليوم الأسود"، كما شارك مع الممثل المصري ​عادل إمام​ في مسرحية "بودي غارد"، وكان ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب"، قبل وفاته، مع الفنان المصري ​تامر حسني​، وتصوير مسلسل "بالحب هنعدي" مع الممثلة المصرية ​سميرة أحمد​.

وفاته 

توفى عزت أبو عوف يوم 1 يوليو عام 2019، عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، إذ ‏دخل المستشفى إثر إصابته بانخفاض شديد في ضغط الدم على خلفية معاناته مع مشكلات في الكبد والقلب ‏ومرض في الأعصاب، أدى لنقله إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات ‏بمنطقة المهندسين‎ ‎في حالة حرجة، ومنع الأطباء عنه الزيارة.


ولم تكن استجابة عزت أبو عوف للعلاج كما تمنى محبوه، بعد أن أكد الأطباء استجابته للعلاج بشكل طفيف وأن حالته ‏خطرة، لتخرج زوجته تطالب جمهوره بالدعاء له، كما طالبت شقيقته الممثلة مها أبو عوف الشعب المصري ‏بالدعاء له، ومساندته في تلك الوعكة الصحية التي تعرض لها‎ .‎

ذكرى رحيل عزت ابو عوف ذكرى رحيل عزت ابو عوف الفنان محمد فؤاد لا تراجع ولا استسلام عبود على الحدود الملك فاروق

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