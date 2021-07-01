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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

كيف تستعد الأسرة والطالب نفسيًا لامتحانات الثانوية العامة ..أستاذ علم اجتماع يجيب

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

اقترب موعد امتحانات الثانوية العامة، ومع بداية  شهر يوليو؛ يستعد  طلاب الثانوية العامة لامتحانات نهاية العام، وكثير من الطلاب لم يستعدوا نفسيًا لها.

 

وإذا كنت طالبًا في الثانوية العامة، وفي انتظار امتحانات الثانوية العامة  المقبلة؛ يقدم لك موقع "صدى البلد"، عدة نصائح، قد تساعدك على تخطي هذه الفترة بسهولة، وفق نصائح  الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس .

 

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امتحانات الثانوية العامة

 

أكدت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن للأسرة دوراً فعالاً ومهماً بالنسبة لطلاب الثانوية العامة من حيث رفع الضغط النفسي للطلاب ووضع أجواء مناسبة للمذاكرة ومراجعة المناهج، مشيرة إلى أن أفضل وقت للمذاكرة بعد الفجرة مباشرة حيث السكينة والهدوء.

 

وقالت الدكتورة سامية خضر إن أحد أهم قواعد التحصيل الدراسي الفعال، هي "تحديد هدف لكل طالب- ومذاكرة المحتوى العلمي المقرر على الطالب أولا بأول، وعند انتهاء كل درس- والتعرض للمحتوى مرة أخرى ومراجعته"؛ ليتحقق الهدف الأساسي، وهو التعلم، ونجاح العملية التعليمية.

 

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أهمية أن يتم تقسيم المقررات والمحتويات التي يجب على الطالب مذاكرتها إلى أقسام متساوية، والتعرض لكل منها، وفهمها، ومذاكرتها بنسب متساوية، فلا يركز الطالب على محتوى دراسي دون الاخر، وذلك يجعله متفوقا وناجحا في أغلب المقررات الدراسية الخاصة به.

 

وأكدت أن أحد أهم الخطوات أن ينظم الطالب جدولاً أو قائمة مهام محدد بها كل ما على الطالب إنجازه، كما تتضمن فترات تناول الطعام، وهو ما يساعد الطالب للحفاظ على الوقت، وكلما التزم الطالب بما حدده في الجدول، كلما كانت استفادته أكبر.

 

وأضافت أستاذ علم الاجتماع أنه لا يوجد عدد ساعات للمذاكرة والتحصيل مثالية للاستيعاب، ومن أفضل الأوقات التي يذاكر فيها الطالب هي قبل النوم حتى تثبت المعلومات، وفي الصباح الباكر.
 

ولفتت إلى أن المعرفة ليس لها حدود وهى أساس تقدم أي مجتمع أو دولة، مشيرة إلى أن مقياس تقدم الأمم هو مستوى الوعي الثقافي والمعرفي بالمجتمع، لذا يقدم أساتذة الجامعة أساسيات كل علم وفيما بعد على الطالب التوسع والاطلاع في هذه العلوم.

 

وأوضحت أن مسئولية الطالب كبيرة لزيادة وعيه، ولا بد أن يسعى للبحث والقراءة في كل ما يتعرض إليه من معلومات داخل وهو ما يساعده على دعم إجابته بشكل مثالي يساعده على التفوق وفي الحياة العادية.
 

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