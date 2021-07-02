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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم .. انطلاق 50 قافلة علاجية مجانية بمراكز الجيزة لمدة 6 أشهر

انطلاق 50 قافلة علاجية
انطلاق 50 قافلة علاجية مجانية بمراكز الجيزة لمدة 6 أشهر

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنه سيتم تنظيم 50 قافلة علاجية مجانية بمراكز (منشأة القناطر - الصف - أطفيح - العياط - البدرشين - الواحات البحرية - كرداسة - حي الهرم)خلال الـ6 أشهر القادمة بواقع 9 قوافل شهريًا على مدار يومين متتاليين وذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وتستهدف حوالى 700 ألف مواطن.

سوف تبدء القوافل فعالياتها خلال شهر يوليو فى يومى 2و3 القادم بإدارة الهرم الصحية بمنطقة حدائق الاهرام و يومي 6 و7 تنظيم قافلة بقرية "القبابات بأطفيح "ويومى 9 و 10 بقرية "اتريس بمنشأة القناطر " ويومي 13 و14 بقرية "القبابات بأطفيح "ويومي 16 و17 بقرية الربو بالواحات البحرية ، ويومي 27 و28 بقرية "القبابات بأطفيح " ويومي 30 و31 بقرية "كومبرة بكرداسة ".

القرى الأكثر احتياجًا

وأضاف  محافظ الجيزة أنه يتم تنظيم تلك القوافل بالقرى الأكثر احتياجًا  بـ الجيزة والبعيدة عن أقرب مستشفى عام أو مركزى بمسافه تتراوح من 15 الى 45 كم تقريبا وذلك للتخفيف على المواطنين وتشمل القوافل جميع التخصصات الطبية ويتم توفير الأدوية اللازمة للمترددين عليها بالمجان وتحويل الحالات التي تستدعى للمستشفيات لتحقيق أقصي أستفادة للمواطنين  بـ الجيزة.

وخلال شهر أغسطس سيتم تنظيم القوافل يومي 3 و4 بقرية "القبابات بأطفيح ويومى 6 و 7 بمنطقة نزلة السمان بالهرم ويومى 10 و 11 بقرية "القبابات بأطفيح ويومى 13 و 14 بقرية منديشة بالواحات البحرية ويومى 17 و 18 بقرية "القبابات بأطفيح ويومى 20 و 21 بقرية الرقة الغربية بالعياط ويومى 24 و 25 بقرية "القبابات بأطفيح و يومي 27 و28 بقرية نكلا بمنشأة القناطر ويومي 31 أغسطس و 1 سبتمبر بقرية "القبابات بأطفيح و يومي 3 و4 سبتمبر بقرية كفر حكيم بكرداسة .

وتشمل القوافل العلاجية خلال شهر سبتمبر تنظيم قافلة بقرية "القبابات بأطفيح يومي 7 و8 وبقرية كفر زهران بالبدرشين يومي 10 و11 ويومى 14 و 15 بقرية القبابات بأطفيح ، وأخرى بقرية الحارة بالواحات البحرية يومي 17 و18 وبقرية "القبابات بأطفيح يومى 21 و 22 بقرية "القبابات بأطفيح ويومى 24 و 25 بقرية بهرمس بمنشأة القناطر ويومى 28 و 29 بقرية "القبابات بأطفيح .

وخلال شهر أكتوبر سيتم تنظيم قافلة يومى 1 و 2 بكفر الجبل بالهرم و يومي 5 و6 بقرية "القبابات بأطفيح ويومي 8 و9 بقرية دهشور بالبدرشين ويومي 12 و13 بقرية "القبابات بأطفيح ويومي 15 و16 بقرية القصر بالواحات البحرية و يومي 19 و20 بقرية "القبابات بأطفيح ويومي 22 و23 بقرية وردان بمنشأة القناطر، ويومي 26و27 بقرية "القبابات بأطفيح ويومى 29 و 30 أكتوبر بقرية برنشت بالعياط .

وخلال شهر نوفمبر تنظيم قوافل يومى 2 و 3 بقرية "القبابات بأطفيح و يومى 5 و 6 بقرية ابورواش بكرداسة ويومى 9 و 10 بقرية "القبابات بأطفيح ويومى 12 و 13 بقرية الشوبك بالصف ويومى 16 و 17 بقرية "القبابات بأطفيح و يومى 19 و 20 بمنطقة المناجم بالواحات البحرية .

بالاضافة الى انه سيتم تنظيم قافلة يومى 23 و 24 بقرية "القبابات بأطفيح و يومى 26 و 27 بقرية ذات الكوم بمنشأة القناطر و 30نوفمبر و 1 ديسمبر بقرية "القبابات بأطفيح .

وتشمل قوافل شهر ديسمبر  بـ الجيزة  يومى 3 و 4 بقرية مزغونة بالبدرشين و يومى 7 و 8 بقرية "القبابات بأطفيح ويومى 10 و 11 بقرية الاخصاص بالصف و يومى 14 و 15 بقرية "القبابات بأطفيح ويومى 17 و 18 بقرية الحيز بالواحات البحرية ويومى 21 و 22 بقرية "القبابات بأطفيح ويومى 24 و 25 بقرية ابوغالب بمنشأة القناطر ويومى 28 و 29 بقرية "القبابات بأطفيح .

 

 

الجيزة قافلة علاجية منشأة القناطر كرداسة الهرم مديرية الشؤون الصحية محافظ الجيزة

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