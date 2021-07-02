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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في حجم القمر.. العثور على أصغر نجم ميت تم اكتشافه حتى الآن

رسم توضيحي للقزم
رسم توضيحي للقزم الأبيض

عثر علماء الفلك على أصغر نجم ميت تم اكتشافه على الإطلاق، وهو نجم ميت في حجم القمر ويتميز هذا النجم المكتشف حديثا بأنه يعد أصغر من نوعه المعروف.

 

ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، يعد النجم الميت عبارة عن قزم أبيض لنواة نجم سابق يقع في النطاق الشمسي، لكن عرضه لا يتجاوز 4280 كيلومترًا، وقطع مسافة أكبر بحوالي 1.35 مرة من كتلة الشمس.

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ويقع النجم الميت على بعد حوالي 130 سنة ضوئية، في منطقة تعرف باسم "حافة شاندراسيخار"، وهي أقصى كتلة يمكن للقزم الأبيض أن يكون فيها قبل أن يصبح غير مستقر لدرجة أنه ينفجر في مستعر أعظم مذهل.

 

قالت عالمة الفيزياء الفلكية إيلاريا كايازو من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا: “لقد التقطنا هذا الجسم المثير للاهتمام للغاية والذي لم يكن ضخمًا بدرجة كافية لينفجر، نحن بالفعل نحقق في تاريخ هذا القزم الأبيض”.

 

والأقزام البيضاء هي أصغر فئة من النجوم في سلسلة النجم الميت، وتتشكل من أنوية النجوم المنهارة التي تصل إلى ثمانية أضعاف كتلة الشمس، وعندما تنتهي هذه النجوم من الاندماج النووي، فإن مادتها الخارجية تنفجر، وينهار اللب المتبقي، الذي لم يعد مدعومًا بالضغط الخارجي للاندماج في جسم فائق الكثافة.

 

ويعرف حد شاندراسيخار بأنه يعادل حوالي 1.4 كتلة شمسية، بسبب شيء يسمى ضغط تنكس الإلكترون والذي يمنع القزم الأبيض من الانهيار أكثر تحت جاذبيته، ولكن عند مستوى ضغط معين يتم تجريد الإلكترونات من نواتها الذرية لأن الإلكترونات المتطابقة لا يمكنها شغل نفس المساحة.

 

وفقًا لتحليل الفريق، فإن القزم الأبيض هو ناتج عن اندماج بين اثنين من الأقزام البيضاء الأصغر حجمًا، ويبلغ عمرها حوالي 100 مليون عام فقط، مع وجود مجال مغناطيسي غير مستقر لقزم أبيض أقوى بمليار مرة من الشمس. 

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