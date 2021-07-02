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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا.. قرار عاجل من النائب العام بشأن أحكام الإعدام

صدى البلد

أعلن النائب العام الأمريكي ميريك جارلاند، اليوم الجمعة، تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي.

قال جارلاند، "يجب أن تضمن وزارة العدل ضمن النظام الجنائي الفيدرالي، أن كل شخص يجب أن لا يُمنح الحقوق بموجب دستور الولايات المتحدة وقوانينها فحسب، بل ويُعامل أيضًا بإنصاف وإنسانية".

ولفت إلى أن التعليق هذا مؤقتا، إلى حين أن يتم التحقق من إجراءات وزارة العدل ذات الصلة.

وفي يوليو من العام الماضي، نفذت الحكومة الاتحادية الأمريكية، أول حكم إعدام منذ 17 عاما، وذلك بعدما مهدت المحكمة العليا الطريق لتطبيق العقوبة.

ووافقت المحكمة العليا الأمريكية على استئناف عقوبة الإعدام المعاقب بها على جرائم فيدرالية والتي لم تنفذ في الولايات المتحدة منذ 17 عاما من وقفها.

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إحصاءات رسمية

وبحسب إحصاءات رسمية، نفذت 6 ولايات في الولايات المتحدة، عقوبات إعدام بالحقنة القاتلة في عام 2019 ، واستخدمت ولاية واحدة (تينيسي) الصعق بالكهرباء.

وتم إعدام 25 شخصًا في الولايات المتحدة في عام 2019، وللعام الحادي عشر على التوالي، كانت الدولة الوحيدة في الأمريكيتين التي تنفذ عقوبة الإعدام.

ومنذ عام 2013 ، نفذت 33 دولة عقوبة إعدام واحدة على الأقل، وباستثناء التقديرات المتعلقة بالصين، انخفضت عمليات الإعدام منذ عام 2015.

وقد سُجلت 657 عملية إعدام في عام 2019. وهذا أقل بنسبة 5٪ عن عام 2018، ويمثل أقل عدد منذ أكثر من عقد من الزمن.

شهد عدد البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام رسمياً زيادة مطردة، من 48 في عام 1991 إلى 106 في عام 2017.

ولم تمنع أي دولة أخرى عقوبة الإعدام في 2019 للعام الثاني على التوالي، لكن منظمة العفو الدولة تقول إن 142 دولة إما أنها ألغت عقوبة الإعدام من قوانين البلاد أو من تطبيقها عمليًا.

 

الإعدام أمريكا النائب العام الأمريكي الولايات المتحدة الفيدرالى

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