عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وفيات واحتراق الغابات.. موجة حر قاتلة تجتاح العالم

أطفال يلعبون في نافورة
أطفال يلعبون في نافورة مياه في تايلاند

"موجة حارة لم يسبق لها مثيل" تصدر هذا العنوان الصحف العالمية بسبب الموجة الحارة التي تجتاح عدد من البلاد حول العالم خلال الأسبوع الجاري، والتي أدت إلى إصابات ووفيات أشخاص فضلا عن تأثر الطبيعة واحتراق الغابات.

 

ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، خاضت غرب كندا والولايات المتحدة تخوضان أزمة في ارتفاع درجة الحرارة لمدة ثلاثة أيام متتالية، جعلت المواطنين يصابون بالصدمة والخوف بسبب تأثيرها القوي على الصحة.

txt

حرارة شديدة وأمطار.. تعرف على طقس السعودية اليوم

txt

موجة حر غير مسبوقة.. مدينة كندية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها

ولكن الارتفاع السنوي في معدلات درجة الحرارة أمرا ليس جديدا، حيث أشار إليه العلماء مرارا بسبب أزمات المناخ والاحتباس الحراري، والتي بدورها كانت سببا في أحداث الحرارة الأطول والأكثر شدة وتغير المناخ لأكثر من 40 عامًا.

 

ويعمل العلمء حاليا لإيجاد حل للسيطرة على معدلات ارتفاع درجة الحرارة، ومنها ضرورة التوعية المستمرة والحديث عن قضايا المناخ وتأثيرها طويل المدى، وضرورةإيجاد حلول عن تغير المناخ بشكل عام، حيث يعد الاحتباس الحراري أكبر حالة طوارئ واجهها الكوكب على الإطلاق.

 

في العام الماضي ، مثلت القصص حول تغير المناخ 0.4% فقط من جميع التغطية الإخبارية الإخبارية الرئيسية في الولايات المتحدة. في عام 2019 ، كان 0.7%، حتى خلال موجة حر غير مسبوقة امتدت من كاليفورنيا إلى يوكون.

 

الحلول مهمة

ويواجه الخبراء أزمة نقص المعلومات للقضية الهامة، كغيرها من القضايا الهامة التي لا يتاح للجمهور المزيد من المعلومات عنها، ويعد تغير المناخ قضية صعبة يجب أن يلتف البشر حولها لمحاولة حل تبعاتها وتأثيرها.

 

لطالما أشار المختصون إلى الاستخدام المفرط للرسائل المخيفة حول تغير المناخ كواحدة من المشاكل الرئيسية في إشراك الجمهور في هذه القضية، غالبًا ما يُقال إن الانبعاثات الكبيرة خاصة للوقود الأحفوري مثل النفط والغاز والفحم تعد السبب الأكبر.

وفيات إصابات تغير المناخ الغابات العلماء الاحتباس الحراري

ترشيحاتنا

بصورة مع الشناوي .. إكرامي يحتفل بـ تعادل بيراميدز امام الأهلي

تعليق مثير من موسيماني على خطأ الشناوي في مباراة الأهلي أمام بيراميدز

وفيات واحتراق الغابات.. موجة حر قاتلة تجتاح العالم

أمريكا: عنف الحوثي يتناقض مع ادعاءاتهم بالسلام

لتجنب مشكلات الطريق .. أفضل النصائح لقائدي السيارات

قصف حوثي جديد يستهدف خميس مشيط في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

هجوم عنيف من خالد الغندور على اتحاد الكرة .. ومباراة الأهلي وبيراميدز السبب

هدم للقوى الناعمة المصرية.. حقيقة منع زاهي حواس من السفر..فيديو

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

إقالة موسيماني ...رجاء خاص من رضا عبد العال لـ الخطيب

وزير التعليم ينفي خبر بدء الدراسة 19 سبتمبر في المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

فيديو

فيديو جراف.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للصينيين في مئوية الحزب الشيوعي

حقنة بـ 35 مليون جنية.. حكاية الطفلة ليال مع مرض ضمور العضلات.. فيديو

حفلة وقاعدة حمام .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد وحسن شاكوش "فيديوجراف"

بعد أيام من ركوبها التريند .. فتاة البوركيني تتعرض لحادث أليم "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

وائل سليمان يكتب: 30 يونيو.. مِصر تُبعَث من جَديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ