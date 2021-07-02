وزيرة الثقافة: الوزارة تشارك في مبادرة حياة كريمة بالقرى من خلال المسارح المتنقلة

وزيرة الثقافة

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن الوزارة بدأت بالعديد من المشروعات الثقافية، والتى نجحت بشكل كبير فى المحافظات، ومنهم مشروع أبدأ حلمك لإكتشاف مواهب الفنانين فى التمثيل.

وأضافت "إيناس" خلال لقاء خاص ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن هناك مسابقات فنية يتم تقديمها، حيث أن هناك شراكة بين الهيئات داخل وزارة الثقافة، وبالفعل ذلك حقق نجاحات عديدة جدا.

وتابعت وزيرة الثقافة، أن الوزارة تشارك فى مبادرة حياة كريمة بالقرى من خلال المسارح المتنقلة.

وفى سياق اخر، قالت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، إن جائزة الدولة للمبدع الصغير تعد جائزة فريدة جدا ورائدة لمصر والوطن العربي.

وأضافت أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تستهدف مرحلة عمرية تمثل مستقبل مصر، موضحة أنه لايوجد دولة مثل مصر لديها عدد كبير من الجوائز للقوة الناعمة.

وتابعت أن شريحة الأطفال تعتبر شريحة متميزة جدا، لافتة إلى أنها شريحة يبدأ بها الإبداع.

وزيرة الثقافة تشيد بالتزام الجمهور بالإجراءات الاحترازية في معرض الكتاب

شهد اليوم الأول من معرض الكتاب في دورته 52 التي تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" زيارة 72 الف مواطن لقاعات المعرض مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي اقرتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

واشادت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالتزام الجمهور الشديد بالإجراءات الاحترازية المفروضة في معرض القاهرة الدولي للكتاب مؤكدة أن المعرض استضاف في اليوم الأول 72 الف زائر ، وتم رصد العدد من خلال المنصة الالكترونية مما يثبت وعى وحرص أبناء الوطن على القراءة والاطلاع. وأبدت سعادتها بإقامة هذه الدورة رغم التحديات.

وقال الدكتور هيثم الحاج إن مبادرة "ثقفتك كتابك" التي اطلقتها الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة شهدت اقبالا كبيرا من الزوار حيث يتراوح أسعار الكتب فيها من 1 إلى 20 جنيه هذا إلى جانب الاقبال على إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب إضافة إلى اجنحة الهيئة العامة لقصور الثقافة ودار الإفتاء وجناح الكتب التعليمية والأطفال .

كما أشاد الزوار بالتنظيم الجيد للمعرض الذى أتاح الوصول إلى الأجنحة بسهولة ويسر سواء من خلال الخريطة الموجود على المنصة أو الخرائط الارشادية في ارجاء المكان وكذلك المساعدة المقدمة من المتطوعين المنتشرين في كافة الاجنحة لإرشاد الجمهور والتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية .

ويفتح معرض الكتاب 2021 أبوابه للجمهور مجانا اليوم 1 يوليو المقبل، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 10 مساء يوميا عدا يوم الجمعة، حيث تفتح أبواب المعرض في ذلك اليوم من الساعة 1 ظهرا وحتى 10 مساء.



ويشارك في معرض الكتاب هذا العام 25 دولة من أربعة قارات بواقع 7 دول أفريقية هي السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دولة آسيوية هي العراق ، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوروبية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.

ويقام معرض هذا العام في ظل هذه الظروف الاستثنائية هو أكبر تجمع فعلى للناشرين على مستوى العالم؛ وتم إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك، و تخصيص ركن خاص سعر الكتاب به من جنيه إلى 20 جنيهًا، ويشهد أيضا المعرض لأول مرة هذا العام المنصة الإلكترونية، وبها أول معرض افتراضي موازٍ بتقنية 3D، كما يتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضيًّا على المنصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة للجمهور، كما ان حجز تذاكر المعرض والحصول عليها مجانًا هذا العام.