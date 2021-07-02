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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بداية من اليوم.. الأردن تلغي الحجز المسبق للقاح كورونا لهذه الفئة العمرية

صدى البلد

بدأت وزارة الصحة الأردنية اليوم الجمعة بإعطاء لقاحات كورونا للفئة العمرية من 40 عاما فما فوق بدون موعد مسبق.

وكانت سمحت وزارة الصحة الجمعة الماضية بإعطاء لقاحات كورونا لمن تزيد أعمارهم عن 50 عاما دون موعد مسبق.

وأعلنت الأربعاء الماضي قرار السماح للفئة العمرية من 40 سنة فما فوق تلقي المطعوم بدون موعد مسبق اعتباراً من الجمعة 2/7/2021.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 6571 حالة حتى صباح الجمعة.

ووفق الإيجاز اليومي للوزارة توفي 9756 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 6 حالات وفاة الخميس.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 751 ألفا و937 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 36 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 735 ألفا و610 حالات شفاء.

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ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 183 مليونا و433 الفا و6 حالات، شفي منها 167 مليونا و941 الفا و132 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 3 ملايين و971 ألفا و686 شخصا حول العالم.

وسجلت  الأردن الخميس، 6 وفيات و533 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 9756، والإصابات إلى 751,937، منذ بداية رصد الجائحة في شهر آذار من العام الماضي.

وبحسب الإيجاز الصادر عن وزارة الصحة، فقد وصلت نسبة الفحوصات الإيجابية إلى 2.34 في المئة، من 22,772 فحصا مخبريا أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة المتوقعة 301، ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 735610، فيما بلغ عدد حالات الإصابة النشطة حاليا 6571.

وسُجلت 43 حالة إدخال جديدة للمستشفيات، فيما خرجت 54 حالة من المستشفيات، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 467 مصابا.

تخفيف الاجراءات
واعتبارا من الخميس، قلصت الأردن ساعات حظر التجول الليلي ليصير من الواحدة بعد منتصف الليل إلى السادسة صباحا في جميع المحافظات، بعد أن كان يبدأ في الـ11 ليلا.

كم تم الغاء حظر التجول في مناطق العقبة ووادي رم والبتراء (المثلث الذهبي) السياحية.

وتستأنف صالات الأفراح ومنشآت تنظيم الحفلات، بعد إغلاق دام أكثر من عام، مع السماح بحضور 50 بالمئة من السعة، وعلى ألا يتجاوز العدد 100 شخص لكل حفلة.

كما ستعود المنشآت الصناعية والمنشآت السياحية للعمل بكامل طاقتها التشغيلية، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس. 

 

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