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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف العربي يدمر هدفا جويا معاديا أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

التحالف يدمر هدف
التحالف يدمر هدف جوي معادي أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الجمعة، اعتراض وتدمير هدف جوي معادي أطلقه الحوثيون تجاه السعودية.

وقال التحالف بقيادة السعودية إن "قواتنا المشتركة اتسمت بالكفاءة وأحبطت عمل عدائي وشيك".

وصباح اليوم، أعلن التحالف العربي تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

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وكان التحالف أعلن أمس الخميس اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة تابعة للميليشيات الحوثية بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة العربية السعودية.

وأكد التحالف في بيان، أن تلك الميليشيات المدعومة من إيران مستمرة باستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وشدد على أن قوات التحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

وقبل أيام، أعلن التحالف أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت، خلال 48 ساعة، 6 طائرات مسيرة و4 صواريخ باليستية، حاولت استهداف أعيان مدنية جنوب البلاد.

السعودية التحالف الحوثيين التحالف العربي اليمن الحوثي

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