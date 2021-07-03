قرار عاجل من أمريكا بشأن مواطنيها بإقليم تيجراي في إثيوبيا

أصدرت السفارة الأمريكية في إثيوبيا إخطارا ينذر بإجلاء محتمل للمواطنين الأمريكيين عن مدينة ميليكي، المركز الإداري لإقليم تيجراي في إثيوبيا

ودعت السفارة الأمريكيين في تيجراي لإيجاد ملاذات آمنة في أماكنهم، مضيفة أنها تعمل على وضع خطة لإجلائهم المحتمل من ميكيلي، مطالبة المواطنين بالاتصال بها بشكل عاجل.

وأشارت إلى أنها لا تضمن الإجلاء من تيجراي ولا تستطيع تحديد موعده المحتمل حتى الآن.

وأوصت السفارة الأمريكيين بأن يحاولوا البحث عن فرصة لمغادرة ميكيلي مع قوافل الأمم المتحدة التي تنسحب من المدينة بأسرع ما يمكن.

وأمس الجمعة، قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا جرينفيلد، في مستهل اجتماع حضوري لمجلس الأمن هو الأول منذ نوفمبر: "باستمرار النزاع في إقليم تيجراي تزيد حدة المجاعة والانتهاكات".

تحذير أوروبي-أمريكي

وأضافت: "الولايات المتحدة مستعدة لدعم إثيوبيا في تثبيت وقف إطلاق النار بإقليم تيجراي"، مؤكدةً أن هناك الآلاف في إقليم تيجراي الإثيوبي يواجهون خطر المجاعة.

كما قال المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة خلال الجلسة "نرحب بإعلان إثيوبيا وقف إطلاق النار في إقليم تيجراي ونؤكد أنها فرصة هامة لحل الأزمة سلميًا"، مضيفًا: "على جميع أطراف الصراع في إقليم تيجراي إنهاء النزاع في أسرع وقت ممكن".

الأمم المتحدة تعرب عن قللقها

وحذرت مسؤولة الشؤون السياسية والسلام بالأمم المتحدة روزماري ديكارلو من احتمال احتدام الاشتباكات في إقليم تيجراي الإثيوبي بين مقاتلي "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، وقوات إقليم أمهرة وإريتريا.

وقالت المسؤولة، إن "وقفًا لإطلاق النار يلتزمه جميع الأطراف لن يسهل تسليم مساعدة إنسانية فحسب، بل سيكون أيضا نقطة انطلاق للجهود السياسية الضرورية لرسم مسار للخروج من الأزمة".

وأضافت أن "على جميع الأطراف ضمان الوصول الآمن للطواقم الإنسانية؛ بهدف التسليم المستمر للمساعدات"، موضحة أن أي طائرات لم تعد تدخل منطقة تيغراي أو تخرج منها.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن "الأحداث الأخيرة في منطقة تيجراي في إثيوبيا مقلقة للغاية".

وقال في بيان أصدره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، إن "تلك الأحداث تبرهن مرة أخرى على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة"، مضيفًا: "لقد تحدثت للتو مع رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد وآمل أن يتم وقف الأعمال العدائية بشكل فعال".