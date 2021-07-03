الإمارات.. 6 اشتراطات لممارسة الأنشطة البحرية خلال الصيف

حددت هيئة البيئة - أبوظبي فى الإمارات 6 التزامات لهواة ممارسة الأنشطة البحرية المائية خلال الصيف، سعياً لتحقيق هدفهم الترفيهي، وحماية الكائنات البحرية والبرية من أية أضرار.

ووفقا لصحيفة الخليج الإمارتية تضمنت الاشتراطات عدم السباحة مع الدلافين أو الحيتان، والتحرك ببطء واتخاذ الوقت اللازم للحركة، لتقليل استهلاك الوقود، وتجنب الاصطدام بالكائنات البحرية، وتجنب تسرب الوقود والزيت عن طريق ملء خزان الوقود، بما يقل عن السعة القصوى لتقليل مخاطر الانسكابات.

وشملت الاشتراطات، كذلك، عدم إلقاء القمامة في البحر، لأن الحيوانات البحرية قد تبتلعها، ما يؤدي إلى مرضها أو نفوقها، والتأكد دائماً من عدم وجود أي كائنات حية بالقرب من القوارب قبل الرسوّ

وأكدت أن الأنشطة المائية المنخفضة التأثير، أفضل للبيئة من القوارب العالية السرعة، مثل التجديف على قوارب الكاياك والإبحار وركوب الأمواج. لافتة إلى أنها تركز على جودة المياه البحرية عبر برامج مراقبة طويلة المدى، تسعىبها إلى توفير بيئة آمنة للتنوع البيولوجي، ويشمل ذلك المواقع العالية الخطورة أو السريعة التأثر، والتدقيق البيئي لمشاريع التطوير البحرية المقترحة، ومنع تصريف المواد الملوثة.

ودعت الهيئة ممارسي الأنشطة المائية إلى الاتصال والإبلاغ في حال وجود حيوان مصاب أو نافق، أو في حال ملاحظة أي شيء غريب أو غير عادي على الشاطئ أو في البحر، بإبلاغ فريق طوارئ هيئة البيئة - أبوظبي بالاتصال بالخط الساخن لمركز أبوظبي للاتصال الحكومي على الرقم 800555.