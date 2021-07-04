هزيمة مذهلة لآبي أحمد بعد عرض فيديو أسر 7 آلاف من جنوده

في هزيمة مذهلة لقوات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اختارت القوات المتمردة في تيجراي أن تعرض انتصارها على شعب الإقليم وأن توضح حجم الانتكاسة التي منيت بها قواته ، التي أسر منها الكثير.

آبي أحمد

وذكرت صحف أفريقية، إن أكثر من 7 آلاف جندي إثيوبي، أسرتهم قوة دفاع تيجراي، وقامت بعرض ذلك في فيديو نادر، أظهرهم وهم يسيرون باتجاه مركز للسجن في ميكيلي ، عاصمة منطقة تيجراي الإثيوبية.

وبحسب قوات الدفاع التيجراي ، سار الجنود الأسرى "الإثيوبيون" من عبدي إشير ، على بعد 75 كم جنوب غرب ميكيلي ، عاصمة تيجراي الإثيوبية لمدة أربعة أيام.

ومع ذلك ، هناك مزاعم بأن عدد الجنود الأسرى ربما يكون مبالغًا فيه وقد يشملون في الواقع بعض الجنود الإريتريين والصوماليين الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الإثيوبي

ترحيب بالمتمردين

وحرر متمردو جبهة تحرير تيجراي العاصمة ميكيلي بعد انسحاب المسؤولين التابعين لأديس أبابا وقوات الحكومة الفيدرالية ، وأعلنت حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وقف إطلاق النار من جانب واحد.

اندلعت الاحتفالات في شوارع ميكيلي هذا الأسبوع عندما سيطر مقاتلو المتمردين على المدينة ، وهي لحظة محورية في صراع وحشي استمر ثمانية أشهر.

اصطف السكان المحليون في الشوارع بينما كان الأسرى يتنقلون سيرا على الأقدام أو يتكدسون في الشاحنات.

وصرح أحد سكان ميكيلي لوكالة فرانس برس مع دخول أول مقاتلي TDF "الجميع خرجوا من منازلهم. الجميع متحمسون والموسيقى في الشوارع . الجميع يرفعون أعلام الإقليم ".

منذ الزحف إلى ميكيلي ، سيطرت قوات الدفاع على المزيد من الأراضي في تيجراي ، أقصى شمال إثيوبيا، وتعهدت بطرد جميع "أعدائها" - الجنود الفيدراليين وحلفائهم ، ولا سيما من إريتريا المجاورة ومنطقة أمهرة الإثيوبية.

ودعت الحكومة في أديس أبابا من جانبها المتمردين إلى الالتزام بوقف إطلاق النار الذي أعلنته من جانب واحد، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية يوم الخميس "إن رقصة التانغو تتطلب اثنين".

محنة إنسانية

لكن هناك مخاوف متزايدة من محنة مئات الآلاف من الأشخاص في المنطقة ويعانون من المجاعة ، حيث تم تدمير طريقين مهمين هذا الأسبوع.

على الرغم من أن ميكيلي كانت بلا شك أفضل من الأجزاء النائية من تيجراي Tigray ، إلا أن المدينة لا تزال تحمل ندوب صراع تميز بمعاناة المدنيين الصارخة.

عملت العديد من مدارس المدينة كمخيمات للنازحين، و عجت عنابر الأطفال بهم، بعد أن أصيب بعضهم بالرصاص أوتطايرت عليه الشظايا ، وبعضهم أصيب بأطرافه.

انتكاسة دراماتيكية للحكومة الإثيوبية

يقول دبلوماسيون ومحللون إن استيلاء المتمردين على عاصمة إقليم تيجراي هذا الأسبوع كان بمثابة انتكاسة دراماتيكية للحكومة الإثيوبية ، وفتح فصلًا جديدًا في حرب وحشية ، لكنه لم يضع حدا لها بأي حال من الأحوال.



تختمر مواجهة على الأراضي الزراعية الغنية في غرب تيجراي وتقول الوكالات الإنسانية إنها ما زالت غير قادرة على تقديم مساعدات كافية لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يواجهون المجاعة.

ويعتقد أن القتال أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص، و تحدثت الأمم المتحدة عن جرائم حرب محتملة من قبل جميع الأطراف ، بما في ذلك القتل الجماعي للمدنيين والاغتصاب الجماعي.

منع المساعدات

قالت الأمم المتحدة يوم الخميس إن الحكومة تسيطر على الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية واتصالات الإنترنت في تيجراي، وتم إغلاق معظم الطرق المؤدية إلى المنطقة وتمنع المعونات ، وتقول الأمم المتحدة أن أكثر من 350 ألف شخص يواجهون المجاعة.