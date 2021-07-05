استشارى مناعة يكشف سبب انخفاض إصابات كورونا فى مصر

قال الدكتور أشرف عقبة ، رئيس أقسام الحساسية المناعة بجامعة عين شمس، إن مصر بدأت تسجل انخفاضا في إصابات فيروس كورونا والذى نتج عنه زيادة عدد الأشغال فى الفنادق نتج عن قلة الإصابات والذى يتوافق مع الوضع الوبائى الجيد فى مصر ..



وأضاف " عقبة " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن معدل الإصابة ب كورونا يعتمد على مجموعة عوامل منها المواطن والدولة ، والفيروس والفعاليات ، لافتا إلى أن التزام المواطنين فى الفترة الأخيرة إلى جانب اتخاذ الدولة الإجراءات الوقائية .

وأشار إلى أن أن وزارة الصحة تكمل استعداداتها من ناحية تجهيز المستشفيات ، الأدوية ، الأكسجين ، لافتا إلى أنه تم تجهيز الأسرة ب المستشفيات ، لافتا إلى أن الوزارة تتماشى مع الوضع الوبائى العالمى لجائحة كورونا ، لافتأ إلى أن تحورات كورونا لم تصل لمصر حتى هذه اللحظة بالإضافة للتحول الرقمى والبعد عن التجمعات بسبب جائحة كورونا .



ونصح رئيس أقسام الحساسية المناعة ب جامعة عين شمس ،أن وسيلة الحماية من كورونا هو الالتزام ب ارتداء الكمامة الطبية وتناول اللقاحات الطبية والذى تعمل على تقليل الاصابات ، ودخول المستفيات بنسبة تصل 95% ..

وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 459 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 214087 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 179 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

