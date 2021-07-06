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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الفتة فاطمة أبوحاتى بالمقادير والخطوات

طريقة عمل الفتة باللحمة
طريقة عمل الفتة باللحمة فاطمة أبوحاتى

طريقة عمل الفتة  فاطمة أبوحاتى من الطرق التى تبحث عنها الكثير من السيدات فى أول أيام عيد الأضحى إليك طريقة عمل الفتة فاطمة أبوحاتى  سهلة وسريعة  فى مطبخك بسعرات حرارية أقل وبطريقة صحية .

طريقة عمل الفتة

 

طريقة عمل الفتة  فاطمة أبوحاتى بالمقادير 

تعد الفتة من الأطباق الرئيسية على مائدة عيد الأضحى إليك طريقة عمل الفتة فاطمة أبوحاتى  للشيف  يمكنك تنفيذها بكل سهولة فى مطبخك بمذاق شهى ولذيذ .

3 أرغفة عيش بلدى  مقطع مربعات
ثمرة طماطم
3 ملاعق خل
نصف كيلو لحمة مسلوق
 كوبان من الأرز
رأس ثوم 
ملح – فلفل – بهارات
رشة من السكر
نصف كوب سمنة أو زيت 

طريقة عمل الفتة المصرية للشيف الشربينى

طريقة عمل فتة لحمة عيد الأضحى بالمقادير والخطوات

طريقة عمل الفتة  فاطمة أبوحاتى بالخطوات 

   بخطوات سهلة وسريعة يمكنك عمل الفتة فى دقائق معدودة إليك الخطوات لطريقة عمل الفتة فاطمة أبو حاتى 

 -  فى فرن ساخن قومى بوضع الخبز وتقليبه من وقت لآخر وأتركيه ليتحمص.

-  في حلة علي النار نضع سمنة وزيت أو زبدة ونتركهم قليلا 

-فى وعاء آخر نقوم يتشويح الأرز ثم يتم إضافة الملح ورشة من السكر .

- نفرم الطماطم مع قرن فلفل في الخلاط

-فى الكبة قومى بفرم الطماطم حتى تصبح عصير متجانس قليبه قليلا ليصبح ذهبى اللون.

- في وعاء على النار به ملعقة من الزبدة وملعقة من الزيت ويتم 

-عندما يصبح الثوم ذهبيا قومى بإضافة الخل وعصير الطماطم وملعقتان من الشوربة وأتركيهم يغلوا قليلا .

 -  فى وعاء آخر المتبقى من الثوم ويتم إضافة الطماطم المفرومة مع الملح والفلفل ورشة سكر صغيرة ورشة من البهارات السبعة ويعد أن تبدأ الطماطم الدخول فى مرحلة السواء أبدئى فى وضع الشوربة .

طريقة عمل الفتة 

  - فى وعاء على النار قومى بتشويح اللحم فى السمن والزيت ونتبلها بالملح والفلفل والبهارات

-  نضع العيش ثم عليه الأرز ثم نسقي بالشوربة القليل من الشوربة

 -فى طبق التقديم قومى بإضافة الخبز المحمص وأضيفى ملعقة من الشوربة وقليل من الطماطم وأبدئى فى وضع الأرز وملعقتان من الصلصة ويمكنك وضع اللحمة فوق الوجه أو وضعها جانبا .
-لإعداد طبق الفتة بطريقة صحية يمكنك بدلا من تخميص الزيت فى السمن وضعه ليتحمص فى الفرن أما الأرز فيمكن عدم إضافة السمن أو الزيت بل طهيه على البخار .

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