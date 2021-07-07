سعر و مواصفات جلوري 330s موديل 2021 في مصر | صور

أصبحت السيارات الصينية ذات مكانة داخل السوق المصري، بفضل طرحها العديد من الإصدارات المتنوعة التي تتناسب مع كثير من المستهلكين خاصةً في السعر، و على رأسها فئة الكروس اوفر التي يفضلها البعض بسبب ارتفاعها عن الأرض و اتساع مقصورتها، مثل سيارة جلوري 330s موديل 2021.



ينتمي طراز جلوري 330s موديل 2021 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، حملت محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات مانيوال.



زودت جلوري 330s موديل 2021 بإطارات رياضية بمقاس 15 بوصة، و سبويلر خلفي، ومصابيح ضباب، وكاميرا خلفية، مع شاشة وسائط قياس 7 بوصة، وبلوتوث، ومكيف هواء أمامي وخلفي، وزجاج كهربائي.

احتوت جلوري 330s موديل 2021 على وسائد هوائية ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وحساسات ركن خلفية، و مرايات جانبية كهربائية، نواكل خارجية، ومساحة خلفية، ومسند يد أمامي للسائق، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وفرش جلد.

أسعار دفسك Glory 330 موديل 2021 في مصر:

الفئة الأولى توب لاين بسعر 169 ألف جنيه.

الفئة الثانية هاى لاين بسعر 174 ألف جنيه.

الفئة الثالثة HIGHLINE بسعر 191 ألف جنيه.

الفئة الرابعة TOPLINE بسعر 207 ألف جنيه.