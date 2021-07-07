أسرع ريجيم لحرق الدهون وإنقاص الوزن قبل العيد

قبل العيد إذا كنت تعانين من الوزن الزائد يمكنك قبل العيد التخلص من الكرش ونحت قوامك بدون اللجوء إلى الريجيمات القاسٍية ، إليك ريجيم متوازن لمدة أسبوعين لإنقاص الوزن الزائد يقدمه موقع هيلث.

الإفطار اليومى

بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن قريش

أو

طبق شوفان بلبن خالي الدسم من الممكن إضافة عسل

أو

شريحة نستو لايت +3ملاعق فول + طيق سلاطة خضراء

سناك بعد الفطار ..

ثمرة فاكهة

الغذاء



شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة + قطعة دجاج مشوى

أو

3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة

أو

كوسة سوتيه +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز

أو

2 قطعة من فيليه سمك مشوي + 3 ملاعق أرز + طبق سلاط خضراء +

أو

2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه + شريحة بطاطس مشوية



سناك بعد الغذاء ساعتين



ثمرة فاكهة

العشاء ..

كوب زبادي خالي الدسم

أو

2 ثمرة فاكهة

يومان أسيوعيا فقط طبق شوربة خضار