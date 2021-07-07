عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسرع ريجيم لحرق الدهون وإنقاص الوزن قبل العيد

الكرش
الكرش

قبل العيد إذا كنت تعانين من الوزن الزائد يمكنك قبل العيد التخلص من  الكرش ونحت قوامك بدون اللجوء إلى الريجيمات القاسٍية ، إليك ريجيم متوازن لمدة أسبوعين لإنقاص الوزن الزائد يقدمه موقع هيلث.

الإفطار اليومى 

بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن قريش
أو 
طبق شوفان بلبن خالي الدسم من الممكن إضافة عسل
أو 

شريحة نستو لايت  +3ملاعق فول + طيق سلاطة خضراء 

رجيم سريع يخلصك من الوزن الزائد بأقل مجهود

6 فوائد مذهلة لـ رجيم البطاطس

سناك بعد الفطار ..

 

ثمرة فاكهة 

الغذاء 
 

  شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة + قطعة دجاج مشوى

أو

3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة

أو 
كوسة سوتيه +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز 
أو

2 قطعة من فيليه سمك مشوي  + 3 ملاعق أرز + طبق سلاط خضراء +

أو

 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه + شريحة بطاطس مشوية 
 

سناك بعد الغذاء ساعتين 
 

ثمرة فاكهة 

العشاء ..

 

كوب زبادي خالي الدسم 

أو

 2 ثمرة فاكهة 

يومان أسيوعيا فقط طبق شوربة خضار 

 

الوزن الوزن الزائد

ترشيحاتنا

حصد بها جائزة أفضل لاعب.. شاهد|تصديات إيميليانو مارتينيز في مباراة الأرجنتين وكولومبيا

تعرف على تاريخ منتخب إيطاليا في نهائيات كأس الأمم الأوروبية

سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 7 -7-2021

هل يجوز قراءة القرأن والذكر حال وضع رجل على رجل؟..أمين الفتوى يجيب

سامح حسين: جيران السعد من الأفلام المحببة للأسرة.. فيديو

بوسترات ألبوم نانسي عجرم الجديد تغزو شوارع بيروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

محتوى مخل بالآداب.. الأمن يفحص فيديوهات مثيرة لـ موكا حجازي على تيك توك

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

حريق هائل يلتهم منزلاً بـ صفط اللبن بالجيزة

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

سعر الذهب اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021

بيان عاجل من السعودية بشأن أزمة سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيكابالا ونجله يشعلان حفل زفاف اوباما .. فيديو وصور

شاهد .. يوسف أوباما يرقص في حفل زفافه مع نجوم الزمالك

شاهد.. عقد قران يوسف أوباما في أحد فنادق التجمع الخامس

ننشر التجهيزات الخاصة بحفل زفاف يوسف أوباما في التجمع الخامس ..شاهد

فيديو

فيديوجراف.. الحكومة الأردنية تطيح بمسئول كبير بسبب بائع خضار

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أهمية البناء القاعدي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ