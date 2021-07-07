أسرع ريجيم لحرق الدهون وإنقاص الوزن قبل العيد
قبل العيد إذا كنت تعانين من الوزن الزائد يمكنك قبل العيد التخلص من الكرش ونحت قوامك بدون اللجوء إلى الريجيمات القاسٍية ، إليك ريجيم متوازن لمدة أسبوعين لإنقاص الوزن الزائد يقدمه موقع هيلث.
الإفطار اليومى
بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن قريش
أو
طبق شوفان بلبن خالي الدسم من الممكن إضافة عسل
أو
شريحة نستو لايت +3ملاعق فول + طيق سلاطة خضراء
سناك بعد الفطار ..
ثمرة فاكهة
الغذاء
شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة + قطعة دجاج مشوى
أو
3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة
أو
كوسة سوتيه +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو
2 قطعة من فيليه سمك مشوي + 3 ملاعق أرز + طبق سلاط خضراء +
أو
2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه + شريحة بطاطس مشوية
سناك بعد الغذاء ساعتين
ثمرة فاكهة
العشاء ..
كوب زبادي خالي الدسم
أو
2 ثمرة فاكهة
يومان أسيوعيا فقط طبق شوربة خضار